'Ostavila sam dečka jer je na kozmetiku trošio više od mene! Stalno je bio pred ogledalom...'

Brazilska influencerica i manekenka Wanessa Moura donedavno je mislila kako je upoznala muškarca svojeg života. Veza im je lijepo napredovala, imali su puno toga zajedničkog, ali onda je sve odjednom 'puklo'...

- Počeo je trošiti apsurdne iznose novca na proizvode za ljepotu. Čak je koristio i moje. Volim muškarce koji brinu o sebi, ali kad on troši na kozmetiku više od mene, to je znak da nešto nije dobro. Zbog toga sam ga nogirala - priča Moura, piše Daily Star.

Foto: Instagram

Ovu 30-godišnjakinju na Instagramu prati više od milijun ljudi, ima i svoju liniju beauty proizvoda, ali kaže kako joj se život ne vrti oko toga.

Foto: Instagram

- Ja ne provodim sve svoje vrijeme ispred ogledala. Bivši je jednom potrošio oko 4500 dolara na razne proizvode za ljepotu u samo jednom mjesecu! Onda je krenuo pričati kako je njegovaniji od mene i da izgleda mlađe. Shvatila sam da je za njega to bilo natjecanje tko se može bolje brinuti o sebi, to mi nije imalo nikakvog smisla - poručuje Wanessa.

Dečko je prekid loše prihvatio, optužio ju je da je ljubomorna na njega...

Foto: Instagram

- Postao je opsjednut izgledom. Otišli smo na odmor i on je ponio više kozmetike od mene. Onda je sate provodio ispred ogledala. Ja sam samo htjela uživati na plaži, a on je to vrijeme provodio pripremajući se za izlazak - kaže Wanessa za kraj...