'Ostavit ću supruga, ne mogu više biti u braku bez seksa'

Amerikanka Bryony Langton, koja sada ima 57 godina, nesretna je u svom 28-godišnjem braku i već neko vrijeme planira kako da napusti svog supruga Petea, iako on to još ne zna. Svjesna je da će Pete, kada sazna, biti iznenađen jer nije bilo očitih svađa ili konflikata. Ona je uvjerena da će on tvrditi kako imaju dobar brak ili možda pomisliti da je razlog njezinog odlaska neka druga osoba. No, Bryony zna da odlazi jer je jednostavno nesretna.

Foto: 123RF

Njezin brak nekada je bio sretan, ali više se ne osjeća povezanom s Peteom. Smatra da je zarobljen u svom vlastitom svijetu i ne primjećuje njezinu patnju. Njegova sebičnost i emocionalna nedostupnost polako su je udaljavale od njega, a ona je izgubila volju da se bori za brak. Petea usrećuju male stvari, ali te sitnice sve više smetaju Bryony. Iako je Pete u ranim godinama njihovog braka bio dobar otac njihovoj kćeri Helen, njegova posvećenost očinskim obvezama s vremenom je izblijedjela, a Bryony se osjećala sve usamljenijom.

Njezina želja za izlaskom iz braka sve je jača, pa za šest mjeseci planira napustiti Petea. Već ima i datum.

Na početku su bili sretni, upoznali su se u pubu prije 30 godina, i činilo se kao da su savršen par. No, Bryony je sada svjesna da su mnogi problemi bili prisutni već tada, uključujući Peteovu introvertiranost i sebičnost. Kako su godine prolazile, njihovi životi su se udaljavali, a Bryony je izgubila vjeru da bi se stvari mogle promijeniti. Sada je fokusirana na svoju budućnost i spremna je otići kako bi pronašla sreću izvan svog braka.

Kad je njihova kći Helen ušla u tinejdžerske godine, Bryony i ona često su se svađale oko vremena za izlaske i dečkiju. Pete je u to vrijeme bježao od obiteljskih problema provodeći sve više vremena na golf terenu. Njihove su se svađe počele gomilati, a Bryony je postajala sve ogorčenija. U početku je mislila da su to normalne bračne poteškoće jer su i mnogi njezini prijatelji prolazili kroz slične probleme. Iako nije bila jako nesretna, primijetila je da smijeh u njihovom braku više ne postoji, a oboje su bili toliko zaokupljeni svojim poslovima da nisu shvatili koliko su se udaljili.

Kada je Helen otišla od kuće s 18 godina, Bryony je odjednom osjetila da je u braku s potpunim strancem.

Nadala se da će, nakon što ostanu sami, ponovno uspostaviti bliskost koju su imali u ranim godinama, ali umjesto toga, osjećali su se emocionalno još udaljenijima. Pokušala je razgovarati s Peteom i čak se pridružiti njegovom svijetu odlaskom u golf klub, ali on nije cijenio njezine napore. Nakon jedne posebno napete večere, predložila je da zajedno pronađu neki zajednički hobi, no Pete je jednostavno slegnuo ramenima.

Jednom prilikom Pete je komentirao: - Sad smo zapeli jedno s drugim - što je u Bryony izazvalo strah. Predložila mu je savjetovanje, ali on je tu ideju odmah odbacio. Nije mu bilo stalo do njezine patnje, već se potpuno posvetio svom poslu, golfu i gledanju sporta na televiziji.

I prije šest godina Bryony je ozbiljno razmišljala o odlasku, ali tada nije imala financijskih sredstava. Zato je počela raditi na svom planu. Počela je raditi honorarno kad se Helen rodila, a prije deset godina pokrenula je vlastiti posao kao virtualna asistentica. Ovaj posao registrirala je pod svojim djevojačkim prezimenom, što je bio prvi znak njezinog razmišljanja o razvodu.

Peteu je rekla za taj pothvat, no u tom trenutku on je bio toliko fokusiran na nogometnu utakmicu da nije ni primijetio kad mu je pokušala pričati o poslu. Prije pet godina, uredila je svoj radni prostor u staroj igraonici i preselila se u slobodnu spavaću sobu. Rekla je Peteu da je to zbog posla i potrebe za ranim buđenjem, ali to je bio još jedan korak prema njezinom emocionalnom udaljavanju.

Pete je neko vrijeme pokazivao malo više brige, ali to je trajalo samo nekoliko tjedana. Od tada su potpuno prestali imati fizički odnos, a Bryony sada ne može ni zamisliti povratak u njihov bračni krevet.

Nema više emocionalne povezanosti koja joj je potrebna za uživanje u intimnosti, a pomisao da Pete možda ima nekog drugog ostavlja je ravnodušnom. Oko iste godine, skinula je svoj vjenčani prsten, navodeći kako joj je preuzak zbog topline. Nikad ga više nije stavila, a Pete to nikada nije spomenuo.

Bryony se više ne osjeća kao dio para. Sada sebe vidi kao samostalnu osobu.

Jedan dan, kad su izveli Helen i njezinog zaručnika na večeru, rezervirala je stol koristeći svoje djevojačko prezime, a Pete nije ni primijetio kada ih je konobar tako oslovio. Dok su nekad planirali zajedničke izlaske, Bryony je sada potpuno prestala uzimati Petea u obzir kada rezervira karte za kazalište ili planira izlete.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Njezin posao virtualne asistentice postao je uspješan prije dvije godine, omogućivši joj da napusti svoj honorarni posao i uštedi oko 30.000 eura kao fond za bijeg. Pete nikad nije pokazao interes za njezin posao pa nije ni postavljao pitanja o financijama.

Bryony je odlučna u svojoj odluci. Pete će ostati u njihovoj kući koja je iznajmljena, a koju si on ipak može priuštiti solo. Nada se da će ostati u dobrim odnosima, pogotovo zbog Helen.

Bryony planira napustiti Petea nakon Heleninog vjenčanja u prosincu, želeći izbjeći dramu tijekom tog važnog događaja. Datum kada će otići već je odredila – 15. siječnja.

Ostat će u blizini, urediti si novi stan i jednostavno otići, ostavljajući Petea bez izbora nego da to prihvati. Iako Pete nije primijetio znakove njezinog nezadovoljstva, Bryony je uvjerena da će biti šokiran kad mu napokon kaže da odlazi.

Bryony vjeruje da bi Pete možda posumnjao da se nešto događa zbog njezine nedavne transformacije – izgubila je na težini i obojila svoju prosijedu kosu. Mogao bi pomisliti da ima aferu, ali za nju to nije slučaj. Iako ne isključuje mogućnost da bi jednog dana ponovno mogla izlaziti, to nije njezin trenutni fokus. Njezin glavni cilj je da se udalji od braka koji je čini usamljenom i ogorčenom.

Prisjećajući se što su ona i Pete nekada bili i što su postali, Bryony osjeća tugu, ali ne krivnju. Pomisao na budućnost s Peteom, gdje bi ga možda morala njegovati zbog razlike u godinama – on je deset godina stariji od nje – ispunjava je užasom. Ne želi takvu sudbinu. Odlaskom sada, on će znati na čemu je, a ona se neće osjećati odgovornom za njegovu dobrobit.

Bryony je dala sve od sebe da spasi brak. Pokušala je s njim razgovarati, predlagala spojeve, pa čak i savjetovanje, no Pete ju je ignorirao. Njegova nepažnja postala je očita i kad nije primijetio brojne znakove njezine namjere da ga napusti. Ostavila je informacije o nekretninama na kuhinjskom stolu, što je bio još jedan jasan signal njezinih planova. Njegov zaborav samo naglašava koliko malo primjećuje njezine potrebe.

Iako ne osjeća krivnju zbog odlaska, više je brine kako će njezina kći Helen reagirati. Iako je uvjerena da će Helen razumjeti s obzirom na to koliko je svjedočila Peteovoj sebičnosti, Bryony se boji da će Helen ipak biti tužna. Također se boji da će Helen osjećati odgovornost za brigu o svom ocu, što Bryony nipošto ne želi za svoju kćer, piše The Sun.