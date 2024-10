'Osvojila sam veliki iznos na lutriji i život mi je postao noćna mora. Svi me traže novac...'

Nisam mogla vjerovati svojim očima. Bila sam sigurna da će osvajanje velikog dobitka na lutriji biti ispunjenje sna, ali sad imam više novca nego što sam ikad zamislila, a život mi se raspada, započela je svoju ispovijest na online forumu Reddit jedna anonimna dama...

Tvrdi kako je na lutriji osvojila oko 600.000 dolara, nije odmah ni znala da je dobitnica, brojeve je tek kasnije provjerila...

- Bila sam u šoku! Odmah sam nazvala svojeg dečka Jamesa. Oboje smo bili presretni, maštali smo što sve možemo napraviti s novcem. Ali san se ubrzo pretvorio u noćnu moru - piše ova dama.

Objasnila je kako se James naglo promijenio...

- Odjednom je počeo planirati što može s novcem bez da se konzultira sa mnom. Htio je dati otkaz, kupiti skupocjeni auto, uložiti u neke riskantne poslove... Kad sam mu predložila da odemo kod financijskog savjetnika, počeo me napadati. Govorio je da mu ne vjerujem dovoljno, da pokušavam sve kontrolirati - piše ova dobitnica.

No dečko nije bio jedini problem. Za dobitak je doznala i njezina obitelj s kojom nije pretjerano bliska..

- Roditelji su se odjednom htjeli opet povezati sa mnom! Govorili su mi da imaju financijske probleme, da im je teško. Moja sestra, koja je oduvijek bila ljubomorna na mene, zahtijevala je dio dobitka. Kaže da to zaslužuje jer me uzdržavala. Odjednom su me svi gledali drugačije, kao da sam banka - nastavlja ova dama.

Nakon nekog vremena njezina veza s Jamesom je propala, obitelj je optužuje da ih je napustila...

- James i ja smo shvatili da je naša veza postala toksična i da se vrti oko novca. Prekinuli smo, odselio je i dala sam mu dio novca kao poklon za oproštaj. Sad želim da nikad nisam osvojila novac, to mi je uništilo sve veze u životu. Nikad se nisam osjećala siromašnije. Mislila sam da ćemo James i ja provesti život zajedno. Idem na savjetovanje kod terapeuta zbog svega što se dogodilo. Dobitak se pretvorio u prokletstvo, voljela bih se vratiti natrag, u vrijeme prije dobitka - završila je svoju priču ova anonimna korisnica, javlja Mirror.

Objava je prikupila lavinu komentara, većina joj je pruža podršku, neki pišu kako nikad ne bi otkrili bližnjima da su osvojili veliki iznos, a ima i onih koji smatraju da je sebična...