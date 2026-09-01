Otok veličine nogometnog igrališta misteriozno se pojavio na jezeru - a zatim nestao!

Golemi, šumoviti otok misteriozno se pojavio u udaljenom kanadskom akumulacijskom jezeru, da bi samo nekoliko tjedana kasnije nestao bez traga. Neobična plutajuća kopnena masa uočena je u jezeru Williston u Britanskoj Kolumbiji, prostranom umjetnom jezeru sjeverno od grada Mackenzieja. Fotografije i videozapise otoka snimio je jedan nautičar, a lokalni stanovnik Rocky Avery podijelio ih je na društvenim mrežama, gdje su se brzo proširile, prenosi NY Post.

​- Bio je to prilično nevjerojatan prizor, nikad nisam vidio ništa slično u svojih 40 godina u ovoj zemlji - rekao je Avery.

​- Bližio se veliki ribički turnir, pa sam htio biti siguran da su svi svjesni što se događa. Također sam želio da i tvrtka BC Hydro zna za to, za slučaj da otok pluta prema njima - dodao je.

Čak je i BC Hydro, državna energetska tvrtka koja upravlja hidroelektranama u Britanskoj Kolumbiji, isprva sumnjala u postojanje otoka. Glasnogovornik Bob Gammer rekao je kako je bio skeptičan zbog napretka generativne umjetne inteligencije, koja otežava razlikovanje stvarnih od lažnih fotografija na internetu.

​- To je zasigurno nešto za što dosad nismo čuli. A kako je malo ljudi to prijavilo, bilo ga je teško locirati - kazao je Gammer.

Ipak, satelitske snimke od 21. srpnja potvrdile su da je otok stvaran i da pluta u glavnom dijelu jezera, oko 100 kilometara zapadno od brane W. A. C. Bennett. Procjenjuje se da je otok bio širok oko 70 metara i dugačak 140 metara, pokrivajući površinu od gotovo 10.000 četvornih metara, što je veličina gotovo dva igrališta za američki nogomet. No, do petog kolovoza, golema kopnena masa nestala je sa satelitskih snimaka.

​- Pregledali smo nove snimke i više ne vidimo objekt. Dakle, sada je nestao. To ne znači da je potonuo na dno jezera. Moguće je da se vratio u neko zaštićenije područje uz obalu - objasnio je Gammer.

Znanstveno objašnjenje fenomena

Dužnosnici imaju teoriju o tome kako je odlutali otok uopće nastao. Gammer je objasnio da se naplavljeno drvo vjerojatno godinama nakupljalo uz obalu, a biljke i drveće s vremenom su se ukorijenili u raspadajućim ostacima, stvarajući plutajuću masu. Ovaj prirodni fenomen poznat je kao plutajuća močvara ili busen. Takvi "otoci" obično su dijelovi obale, sastavljeni od treseta, naplavina i guste vegetacije, koji se odvoje od kopna. Njihovu plovnost često potiču plinovi, poput metana, koji se oslobađaju tijekom raspadanja organske tvari.

Okidač za ovaj događaj vjerojatno je bio neuobičajeno visok vodostaj. Jezero je ove godine bilo puno prvi put u 14 godina, nakon zime s obilnim snijegom i stalnih ljetnih kiša. Zbog toga je BC Hydro morao otvarati preljeve brane kako bi ispustio višak vode, što su izvorno izvijestile i novine New York Post. Porast vode vjerojatno je podigao komad obale, omogućivši mu da slobodno pluta, a stabla na njemu djelovala su kao jedra, dopuštajući vjetru da ga nosi preko vode.

Iako je prizor bio zapanjujući, pojava velikih plutajućih otoka nije nepoznanica, osobito u jezerima s promjenjivim vodostajima. Na jezeru Chippewa u Wisconsinu postoji golema plutajuća močvara koju lokalni nautičari povremeno moraju gurati natrag na mjesto kako ne bi blokirala most. Sličan fenomen poznat je i na jezeru Victoria u Africi, gdje plutajući otoci vegetacije mogu ometati promet, ribolov pa čak i rad hidroelektrana. Godine 2020. velika masa plutajuće vegetacije uzrokovala je nestanak struje u cijeloj Ugandi kada je stigla do brane hidroelektrane Nalubaale.

Iako je tvrtka BC Hydro objavila da otok ne predstavlja prijetnju njihovim operacijama, nastavljaju nadzirati jezero u slučaju da se misteriozna kopnena masa ponovno pojavi.

*uz korištenje AI-ja