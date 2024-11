Ovo je osam stvari koje osoblje hotela krije od gostiju: 'Afere su stalne, a ovo nikako ne radite...'

Rad u hotelu često je sulud. Toliko je tu pravila, pa nepisanih pravila, prešućenih stvari... Mislio sam da je ovo miran posao, ali često moram biti i psihoterapeut, bračni savjetnik, doktor... Započeo je svoju ispovijest na online forumu Reddit jedan muškarac koji se predstavio kao radnik na recepciji hotela. U raspravu su se odmah uključili brojni korisnici koji rade u hotelima i počeli su otkrivati stvari s kojima većina javnosti nije upoznata...

Ovo su tajne hotelskog biznisa za koje hotelsko osoblje često ne želi da ih šira javnost dozna...

1. Smrtni slučajevi

Među najčešće spominjanim tajnama je broj ljudi koji su preminuli u hotelskim sobama. Jedan korisnik koji je tijekom studentskih praznika radio u hotelu prisjetio se kako se jedan gost objesio u sobi i kako ga je pronašla čistačica. "Stigla je policija koja je sa sobom povela određene ljude, te su posao obavili tako dobro da nitko od drugih posjetitelja nije imao pojma što se dogodilo. A nije objavljeno čak ni u lokalnim vijestima." Hoteli paze da ovakve informacije ne procure u javnost, kako bi se zaštitili od lošeg publiciteta.

2. Slavne osobe

Postoji šansa da ste, ako često putujete i imate pristojan budžet, odsjeli u istom hotelu kao i neka velika zvijezda. "Ako ste gost, osim ako slučajno ne vidite celebrityja, nećete imati pojma da je on u hotelu kad i vi", izjavila je jedna zaposlenica hotela. Drugi su se odmah nadovezali i objasnili kako postoje posebni protokoli kod dolazaka zvijezda, kako često imaju posebne ulaze, posebna pravila... "I bogati se nekad samo žele odmoriti. Na nama je da im to omogućimo, jer nije baš odmor ako vas netko stalno zaustavlja i traži fotke", napisala je druga radnica u hotelu. Neki su napisali i kako su od slavnih znali dobiti velike napojnice ako bi sve prošlo u najboljem redu..

3. Veze i afere

Hotelsko osoblje obično točno zna tko je od gostiju stigao zbog malo 'akcije sa strane'. "Da, znamo vas prepoznati. I nimalo nas ne zanimate", napisala je jedna hotelska radnica. Priča kako se ovakvi parovi često skrivaju i čudno ponašaju, ali da to nije njihova briga. "Ne izlaze u isto vrijeme iz sobe, paze da ih mi ne vidimo zajedno... Ali nas to nije briga. Ako ste platili, onda se dobrodošli", napisao je jedan muškarac koji se predstavio kao recepcioner...

Neki hotelski radnici tvrde i da goste mogu pročitati kao otvorene knjige...

"A ako dolazite sa supružnikom ili boljom polovicom, možemo odrediti gotovo iste sekunde kad zakoračite u hotel, tko od vas donosi odluke u vezi. Puno toga doznamo u prvom kontaktu na recepciji", tvrdi hotelsko osoblje....

4. Policija

Skoro svi hoteli - dobri i loši - čvrsto su povezani s lokalnom policijom. To nema nikakve veze s gostima, objašnjava osoblje, nego jednostavno "Tamo gdje se okuplja više ljudi, neminovno ima i problema". Dodaju i da su policajci obično zadovoljni interpretacijama događaja koje im pruža osoblje, jer "zaposlenici, općenito gledajući, prilično dobro odlučuju kad treba pozvati policiju da se uključi".

Jedan zaposlenik podijelio je priču kad je morao pozvati policiju jer je supruga napala svojeg muža nakon što je otkrila kako je u hotelu u kojem borave iznajmio i sobu za svoju ljubavnicu kako bi joj se mogao pridružiti kad mu supruga zaspe...

5. Upitna čistoća

Gotovo svi koji su sudjelovali u raspravi upozoravaju da ne dirate dodatne prekrivače i poplune, kao i daljinske upravljače u hotelskim sobama. Njih, naime, barem tako tvrde, gotovo nikad ne čiste! Osoblje također upozorava klijente da ne koriste čaše na umivaonicima (vele da njih ne peru temeljito), te upozoravaju ljude da je bolje da ne gledaju ispod kreveta ili na druga teško dostupna mjesta, jer se ni njih ne čisti. "Stavite ručnike ili plahte na stolce ili dvosjed, jer mnogi na njih sjedaju goli. To je užasno, ali često vidimo smeđi trag na stolcu uz stol, a o tome nitko ne razmišlja", napisao je jedan korisnik Reddita.

Javili su se odmah i neki koji pišu kako rade u hotelima od pet zvjezdica i kako kod njih nema problema s čistoćom...

"Ove stvari vrijede za obične hotele. Kad netko plati desetke tisuća dolara za noć, budite sigurni da će sve blistati", napisao je jedan korisnik...

6. Otkazivanje

Ako želite otkazati u posljednji trenutak, ali ne želite izgubiti polog, nazovite hotel i pomaknite rezervaciju na nekoliko dana kasnije, savjetuje hotelsko osoblje. Potom pričekajte nekoliko sati i zatim ih ponovno nazovite i otkažite rezervaciju. "Naknada za otkazivanje će vas zaobići, jer će sad postojati novo vrijeme otkazivanja, s novim datumom", savjetuje jedan član osoblja.

Ovaj trik, tvrde hotelski radnici, proći će u velikom broju hotela...

7. Rezervacija

Nikad nemojte rezervirati sobu preko posrednika. Često je najjeftinija opcija da sami dođete 'na mjesto zločina', a to pogotovo ovisi o doba dana kad stižete, ako dođete kasnije, jeftinije ćete proći, savjetuje hotelsko osoblje.

Ipak, rijetki će se na put u drugu državu upustiti bez rezerviranog hotela.

- Bolja opcija i uvijek jeftinija opcija vam je direktno kontaktirati hotel mailom i tako napraviti rezervaciju. Nema dodatnih troškova za posrednike, a potvrdu o rezervaciji vam odmah šaljemo - napisao je jedan recepcioner...

8. Gratis stvari

Budite pristojni prema osoblju, posebno osobi na vratima hotela. "Ja vam mogu dati besplatne bočice s vodom, kartice za parking, rezervirati vam nešto, organizirati kemijsko čišćenje, pa čak i unaprijediti vas da dobijete bolju sobu - ako me samo lijepo zamolite. No to nitko ne čini jer svi misle da sam ja samo vratar", napisao je jedan iskusni gospodin na Redditu.

Javili su se i razni ljudi koji rade na recepcijama, pišu kako će goste, koji su ljubazni i pristojni, uvijek uputiti dobrim savjetom...

- Imamo razne kupone, znamo koji je taksi najbolji, gdje je hrana dobra a ne preskupa, gdje izaći... Ako je netko neugodan prema nama, zadržat ćemo to za sebe - pisali su recepcioneri...