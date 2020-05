'Pahuljica nam se vratila kući 5 godina nakon što je nestala...'

Kad sam ponovno, nakon pet godina, ugledala Pahuljicu, pala sam na koljena, ispružila ruke i zagrlila je. Odmah me prepoznala, kao i ja nju, priča nam Tonka Risek (10) iz Čakovca. Tonka je 2019., nakon pet godina, pronašla svojega psa, maltezericu Pahuljicu.

- Ne znam jesu li više plakala djeca ili mi. Kad je Tonka izgovorila njezino ime, Pahuljica je odmah reagirala iako su joj ljudi kod kojih je bila pet godina dali ime Luna - opisala je taj dirljivi trenutak Tonkina mama Danijela (46) i dodala da je za cijelu obitelj to bio šok.

- Nismo mogli vjerovati da se to može dogoditi - pronaći psa nakon pet godina. Prije godinu dana nazvao nas je jedan dečko i pitao bi li to mogao biti naš pas. On živi više od 15 kilometara od nas. Navečer smo uzeli djecu i rekli im samo da ih vodimo na iznenađenje. Jako su bile znatiželjne, ali nismo ništa htjeli otkriti, čisto da vidimo hoće li je naša najmlađa djevojčica Tonka, koja je jako patila za Pahuljicom, prepoznati - ispričala je Danijela.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prije deset godina su Danijela i suprug Ivan (52) ispunili želju kćerima Niki (13) i Tei (24) te im kupili kujicu maltezera. Tea je psu dala ime Pahuljica jer je bila malena i bijela kao pahuljica. Istodobno kad je stigla Pahuljica u obitelj, rodila se i Tonka, a one dvije su se najviše povezale.

Tonka i Pahuljica zajedno su se igrale pet godina, a onda se Pahuljica izgubila. Nestanak su prijavili kod veterinara koji ju je čipirao. - Tražili smo je i po svim ulicama i azilima, ali nismo je uspjeli pronaći. Tonka je plakala svaki dan. Često je i u snu plakala. Kad bismo gledali stare fotografije Pahuljice, uvijek je pustila suzu - dodaje mama. U međuvremenu roditelji su Tonki kao dar za Božić kupili novog maltezera, ali Tonka je samo željela svoju Pahuljicu.

- Mislili smo da će se i u ovoga psa zaljubiti kao i u Pahuljicu, ali to se nije dogodilo. Ona je uvijek govorila da su svi lijepi, ali da je Pahuljica imala posebne oči i da je nitko ne može zamijeniti - ispričala je Danijela te dodala da se obitelji pridružila i Elly, njemačka patuljasta špica.

Onda se dogodilo čudo. Psa je nakon pet godina, slučajno, pronašao Luka Mesarić (35) iz Vratišinca.

- Psa smo pronašli u selu pokraj mojeg. Od Tonke je bio udaljen više od 15 kilometara. Stali smo na cestu, a ona je odmah uskočila u auto - kaže Luka, koji je preko čipa pokušavao pronaći vlasnike.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Čip je bio jako star i nismo ga odmah uspjeli očitati. Kod jednog veterinara u Čakovcu sam na kraju dobio broj mobitela vlasnika i nazvao ih - rekao je Luka.

Kaže da je Pahuljica, kad ju je pronašao, bila mršava i prljava.

- Dok Tonka nije došla, Pahuljica je bila kod nas na selu, spavala je u podrumu i šetala se po dvorištu - kaže nam Luka, kojemu je drago da je maltezerica pronašla ponovno svoju obitelj.

- Maltezerica je odmah prepoznala malu Tonku, dotrčala do nje, skočila na nju i cijele su se izljubile. Obje su bile jako uzbuđene zbg susreta i Tonka je plakala od sreće. Na taj prizor smo svi pustili koju suzu. Djeca i životinje su iskreni i to je nešto posebno – zaključio je na kraju Luka.