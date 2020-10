'Jel\u2019 te on zva da navrati\u0161 na pi\u0107e ili poslije kad stanu sa strane da se pridru\u017eis? Svakako lipo od \u010dovika', 'Ajme\u2026jutros sam vidila snig na Kame\u0161nici i odma se sitila pajde', 'Ovome bih oprostila i pravopisne gre\u0161ke', samo su neki od 'kreativnih' komentara ispod objave.

Pajdo, spašavaj. Tija bi otrat curu na Vrdovo. Oće padat snig?

'Pajdo, bogati spašavaj hitno je, svaki đava na me. Tija bi otrat namirit curu u subotu uveče na Vrdovo u vikendicu, obeća san, oće li bit snig?', poslao je Šoliću, između ostalog pratitelj

<p>Ivan Šolić inače je na društvenim mrežama poznatiji kao 'mali Vakula', a u svojstvu meteorologa amatera na Facebook stranici 'O vrimenu i vremenskoj prognozu' svojim objavama uveseljava na tisuće pratitelja.</p><p>U utorak navečer jedna je objava izazvala lavinu urnebesnih komentara i lajkova.</p><p>- Za ona dobra, dobra stara vremena… 'Pajdo' superheroj s Vrdova (inače, za nove članove u grupi) – napisao je Šolić ispod objavljenog screenshota poruke koja mu je stigla u inbox stranice, a glasi ovako:</p><p>- Pajdo, bogati spašavaj hitno je, svaki đava na me. Tija bi otrat namirit curu u subotu uveče na Vrdovo u vikendicu, obeća san, oće li bit snig. Pošto su mi litnje gume, i to vire žice iz njizi, nema Isusa da izađe ako pane. Ako će snig, rezervirali bi digdi stol po Sinju pa kasnije sa strane, ne smin se zaj**avat s vakvim gumama. Navrati i ti ne pane li, evo ti broj - napisao je 'Pajdo' Šoliću.</p><p>'Jel’ te on zva da navratiš na piće ili poslije kad stanu sa strane da se pridružis? Svakako lipo od čovika', 'Ajme…jutros sam vidila snig na Kamešnici i odma se sitila pajde', 'Ovome bih oprostila i pravopisne greške', samo su neki od 'kreativnih' komentara ispod objave.</p>