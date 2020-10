Ovaj listopad rekordno kišovit: Idućih dana rekord se povećava

Promjenjivo i razmjerno svježe vrijeme potrajat će do vikenda, uz povremenu kišu, u višem gorju i snijeg. U većini Hrvatske oborine će biti rjeđe u drugom dijelu utorka i početkom srijede

<p>Ovogodišnji listopad nastavlja sa "zanimljivom" pa i "izazovnim" vremenom. Nakon neuobičajene topline početkom mjeseca, čak i poneke rekordno visoke temperature, ovih dana je u dijelu Hrvatske poslijepodne hladno kao rijetko kada u ovom dijelu listopada. I snijeg je već zabijelio naše najviše predjele, mjestimice već i drugi put ove jeseni.</p><p>Pritom je ponegdje u manje od 12 dana već nadmašena prosječna količina oborine za cijeli mjesec. Štoviše, u Krku je ovaj listopad već rekordno kišovit! Do ponedjeljka ujutro palo je 343 litre po četvornome metru, a dosadašnji je rekord bio 335 litara iz listopada 1998. godine, pri čemu podaci postoje od 1981.</p><p>Sljedeći će dani taj rekord dodatno povećati, a možda se pojavi i neki novi, piše <a href="https://www.hrt.hr/664784/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-13102020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Promjenjivo i razmjerno svježe vrijeme potrajat će do vikenda, uz povremenu kišu, u višem gorju i snijeg. U većini Hrvatske oborine će biti rjeđe u drugom dijelu utorka i početkom srijede, a ponovno obilniji pljuskovi gotovo su sigurni tijekom četvrtka, najprije na Jadranu i područjima uz njega, zatim i u sjevernijim krajevima, najkasnije u Podunavlju.</p><p>Pritom će do srijede poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom rasti, ali će jutra biti hladnija, ponegdje i uz slab mraz pri tlu, ne samo u gorju. Na Jadranu će do četvrtka svakodnevnih upozorenja biti zbog vjetra, najprije bure i tramontane, od srijede većinom zbog juga....</p><p><strong>U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu </strong>pretežno oblačno, povremeno s kišom, većinom u noći i prijepodne, a prema kraju dana djelomično razvedravanje. Bit će vjetrovito te svježe s temperaturom od 6 °C ujutro do 11 °C poslijepodne.<br/> <br/> <strong>U središnjoj Hrvatskoj</strong> ponegdje viša poslijepodnevna temperatura jer će biti i sunčanog vremena. No, osobito će u prvom dijelu dana prevladavati oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura oko 6 °C.<br/> <br/> Još hladnije, između 1 i 3 °C, u noći i ujutro bit će<strong> u gorskim predjelima</strong>, mjestimice s kišom, a u višim predjelima i susnježicom i slabim snijegom. Tijekom dana će se djelomice razvedriti.<strong> Na sjevernom Jadranu</strong> većinom suho i sunčanije. Umjerena i jaka bura će oslabjeti.<br/> <br/> <strong>U Dalmaciji</strong> u noći i ujutro još mjestimice kiša, a zatim postupno razvedravanje. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, a poslijepodne sjeverozapadnjak, koji će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 °C.<br/> <br/> <strong>Na jugu Hrvatske</strong> mjestimične kiše, uglavnom u obliku pljuskova može biti i tijekom prijepodneva. Slijedi razvedravanje, uz najvišu temperaturu oko 18 °C. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, u početku bura."</p><h2>U srijedu većinom suho pa nove oborine...</h2><p>"U srijedu u unutrašnjosti uglavnom suho i barem djelomice sunčano, a ujutro bi moglo biti slabog mraza pri tlu. U četvrtak novo jače naoblačenje s kišom, osobito u drugom dijelu dana, a u petak smirivanje vremena. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak i u četvrtak okrenuti na sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Danju toplije, osobito na istoku.</p><p>Na Jadranu u srijedu djelomice sunčano, ali ponegdje i malo slabe kiše ili poneki pljusak. U četvrtak nova jača promjena s kišom i grmljavinom, te mjestimice obilnom oborinom. U petak smirivanje, ali ostaje promjenljivo. Zapuhat će umjereno i jako jugo, u četvrtak će okrenuti na južni vjetar, na sjeveru buru, koja će u petak oslabjeti.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p>