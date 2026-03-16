Panika u Ohiju, ljudi zovu da su ugledali Bigfoota! Stručnjaci: 'Ovo nismo vidjeli 50 godina'

U samo četiri dana u američkoj saveznoj državi Ohio zabilježeno je osam prijavljenih viđenja Bigfoota, što je porast kakav, prema tvrdnjama stručnjaka, u toj regiji nije viđen gotovo 50 godina. Ovaj iznenadni val susreta dogodio se između šestog i desetog ožujka na području okruga Portage i Trumbull, a svjedoci su uglavnom lokalni stanovnici upoznati s divljim životinjama regije.

Stručnjak iz podcasta Bigfoot Society, koji vodi Jeremiah Byron, izjavio je da se u Ohiju možda odvija takozvani "flap" - iznenadna pojava većeg broja viđenja Sasquatcha u kratkom vremenskom razdoblju. Svi svjedoci, ističe Byron, opisali su slične susrete: velika stvorenja prekrivena crnom dlakom, s dugim rukama, koja hodaju uspravno i ispuštaju "zvukove poput groktanja", prenosi Daily Mail.

Unatoč velikom broju prijava, za sada nisu pronađeni fizički dokazi, a sve se temelji na iskazima očevidaca. Nisu objavljene ni nove fotografije ili videozapisi. Susreti su prijavljeni u mjestima Mantua, Garrettsville, Streetsboro, Windham, Newton Township i Lake Milton. Jeremiah Byron, voditelj podcasta, ističe kako je ovo iznimno uzbudljiv period za sve entuzijaste.

​- Trenutna generacija zaljubljenika u Bigfoota, uključujući i mene, nikada nije doživjela ovakav val viđenja i izuzetno smo uzbuđeni zbog mogućnosti da napokon prikupimo značajne dokaze - rekao je Byron za Newsweek.

Dodao je kako je angažirao lokalnog istraživača Glenna Adkinsa i njegovu grupu Ohio Sasquatch Project da istraže prijave na terenu.

​- Imam lokalnog istraživača Bigfoota, Glenna Adkinsa, i njegovu istraživačku grupu, Ohio Sasquatch Project, koji prate izvješća i nadam se da će se na kraju nešto pronaći, poput tragova - dodao je.

Kronologija susreta: Svjedoci opisuju slična stvorenja

Prema Byronovim riječima, prvi susreti u sjeveroistočnom Ohiju započeli su šestog ožujka. Nešto prije 12:30 sati u Mantui, istraživač je prijavio da je "usred bijela dana vidio smeđeg mužjaka Sasquatcha visokog oko 2,7 metara". Rekao je da je pješačio kada je uočio veliko stvorenje na udaljenosti od oko 110 metara, koje je, činilo se, znalo da je primijećen.

​- Počelo se udaljavati. Otišlo je brzo, a ja sam otišao jednako brzo - podijelio je svoje iskustvo.

Dan kasnije, sedmog ožujka, u istom selu, muškarac po imenu Dylan Obney prijavio je da je nešto prije 23 sata u šumi vidio smeđu figuru visoku oko 2,4 metra. Kontaktirao je Byrona putem TikToka, ispričavši kako je čuo teške, neljudske korake i duboko, vibrirajuće groktanje u blizini.

Dok je hodao stazom uz rub šume, Obneyju je pažnju privukao zvuk teških koraka duboko u drveću, za koje je isprva mislio da pripadaju jelenu ili nekom drugom planinaru.

​- Ali koraci su bili spori, razmaknuti i puno teži od bilo čega što sam ikada prije čuo vani - rekao je.

Nekoliko minuta kasnije, Obney je primijetio kretanje na udaljenosti od otprilike 40 do 50 metara, opisujući "visoku" figuru koja je koračala između dva stabla. Stvorenje je, prema njegovim riječima, bilo visoko između dva i 2,4 metra, prekriveno tamnosmeđom dlakom i s dugim rukama koje su mu visjele nisko uz bokove. Rekao je da se, slično kao i u prethodnom slučaju, stvorenje kretalo uspravno i polako okrenulo glavu prema njemu dok je on nepomično ležao na stazi, očito svjesno njegove prisutnosti.

​- Najluđi dio bio je zvuk koji je ispustilo, duboki groktaj koji je odjeknuo šumom prije nego što je zakoračilo natrag iza drveća i nakon toga nestalo - rekao je.

Ubrzo nakon toga, šuma je ponovno utihnula, a on je odlučio istražiti područje gdje je možda ugledao Bigfoota. Primijetio je "nekoliko velikih otisaka stopala utisnutih u blatno tlo", od kojih je svaki bio daleko veći od onoga što bi normalna čizma mogla napraviti.

​- Ne kažem sto posto što je to bilo, ali što god da sam vidio, definitivno nije bila osoba, a definitivno ni jelen - podijelio je Obney.

Panika se širi, javio se i šerif

Devetog ožujka, fokus se prebacio istočnije, u Garrettsville, gdje su dva "intenzivna" viđenja privukla pažnju mještana, uključujući i šerifa, kako prenosi WOIO News.

​- Svi pričaju o tome. Svi se pitaju: 'Jesi li vidio Bigfoota, kamo ide?' - rekao je za medije kiropraktičar dr. John Barnosky.

Byron je telefonski razgovarao s dvojicom pojedinaca, jednim koji je želio ostati anoniman i drugim po imenu Jacob Taylor, koji su ispričali svoj susret tijekom planinarenja stazom Headwaters. Anonimni svjedok je rekao da su on i Taylor, dok su pješačili šumskom stazom oko 11:47, primijetili kretanje u drveću tridesetak metara ispred sebe. Figura, prekrivena crnom dlakom i visoka između 2,4 i tri metra, stajala je nekoliko sekundi dok su je oni promatrali u čudu.

Svjedok je rekao da je stvorenje imalo široka ramena i "neobično duge" ruke te da je hodalo uspravno na dvije noge s takvom težinom da se tlo lagano treslo dok je prolazilo između stabala.

​- Također smo primijetili jak, mošusni miris u zraku. Okrenulo je glavu prema nama, ispustilo dubok zvuk sličan groktanju, a zatim brzo zakoračilo natrag u drveće - ispričao je.

Šerif okruga Portage, Bruce Zuchowski, potvrdio je da je čuo za komešanje u gradu, ali policijska uprava Garrettsvillea nije zaprimila nikakve povezane pozive.

Viđenja i u okolnim mjestima

Oko 18 sati istog dana, u Windhamu, starija žena je kroz prozor svoje dnevne sobe vidjela nešto neobično kako trči iz šume na susjedovo imanje. Prisjetila se figure visoke oko 1,8 metara, potpuno smeđe, koja se kretala dugim koracima. Susret je trajao jedva šest sekundi. Byron je razgovarao sa ženom i njezinom kćeri, obje skepticima.

​- Znam što sam vidjela, ali ne znam što sam vidjela - jednostavno je izjavila žena.

Byron je također razgovarao s muškarcem iz Newton Townshipa, opisujući ga kao "vrlo emotivnog zbog onoga što mu se dogodilo", koji je prijavio navodni susret desetog ožujka. Muškarac je kontaktirao Bigfoot Society putem e-maila, navodeći da je oko četiri sata ujutro pustio svog njemačkog ovčara van, nakon čega je pas počeo "ludovati" i navaljivati prema drveću. Prijavio je da je vidio veliku crnu sjenu kako se probija kroz šumu, odbacujući mogućnost da se radilo o medvjedu, koji često posjećuju njegov posjed.

​- Jedan pojedinac ima medvjede na svom imanju, ali mi je odgovorio da nijedan od tih medvjeda nije visok od 2,7 do tri metra - prenio je Byron za Newsweek.