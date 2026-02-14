Potrošio je milijune u potrazi za čudovištima. Tvrdio da je otkrio Noinu arku: 'Čudovišta postoje'

Imate gotovo pa neograničene količine novca. Na što ćete ga potrošiti? Luksuz, odmor, dionice, nekretnine? Ovo je priča o čovjeku koji je svoje bogatstvo potrošio na ekspedicije u kojima je pokušao otkriti razne misterije... Jack Grimm rođen je u saveznoj američkoj državi Oklahomi 1927. godine. Živio je na farmi i puno vremena provodio sa svojim djedom, koji je volio pričati priče o skrivenom blagu, što se snažno odrazilo i na maloga Jacka.

Već kao dječak počeo je razvijati opsesiju potragama i misterijima. Prema kasnijim intervjuima, još u djetinjstvu pokušavao je pronaći zakopano blago na obiteljskom imanju, a jednom je čak i oštetio dio zemlje improviziranim eksplozivom vjerujući da se ispod nešto krije. Nije pronašao ništa vrijedno, ali to nije ublažilo njegovu strast za potragom.

Kad je došlo vrijeme za školovanje, život mu je nakratko prekinuo Drugi svjetski rat, tijekom kojeg je služio u američkoj vojsci pred sam kraj sukoba. Po povratku u SAD nastavio je obrazovanje u Oklahomi gdje je studirao naftno rudarstvo. Bio je vrlo dobar student i ubrzo je dobio ponude raznih kompanija, ali odlučio je pokušati sam unovčiti svoje znanje.

Krenuo je tražiti naftu po SAD-u. Nakon niza neuspješnih bušenja, koji su ga doveli gotovo do bankrota, razmišljao je o odustajanju. Ipak je nastavio, a jedna od sljedećih bušotina pokazala se kao veliki pogodak. Pronašao je značajne zalihe nafte i relativno mlad postao milijunaš

To mu je omogućilo da proširi posao i zaradi još desetke milijuna dolara, ali potraga za naftom nije mu bila dovoljna. U glavi je imao druge ideje. Vjerovao je kako Bigfoot i čudovište iz Loch Nessa postoje te je nudio 500.000 dolara za jasnu fotografiju koja ih prikazuje. Sponzorirao je i nekoliko ekspedicija u pokušaju pronalaska tih bića.

No to je za njega bio sitniš prema novcu koji je potrošio na svoja dva najveća istraživanja: potragu za Noinom arkom i potragu za Titanicom. Na planini Ararat njegova je ekspedicija tvrdila da je pronašla mogući trag arke. Kao dokaz prikazivan je komad starog drveta pronađen visoko na planini, što znanstvena zajednica nije prihvatila kao relevantan dokaz, ali Grimm je vjerovao da je na pravom tragu.

Govorio je kako želi dokazati da priča o velikom potopu ima povijesnu osnovu i često je svoje ekspedicije povezivao s osobnim uvjerenjima.

Kad je, barem po vlastitom uvjerenju, riješio misterij arke, bacio se na potragu za Titanicom. U tri navrata sponzorirao je misije u kojima je i sam sudjelovao kako bi pronašao olupinu broda. Za jednu od ekspedicija doveo je i majmuna nazvanog Titan, za kojeg je tvrdio da bi mogao pomoći u lociranju broda, što je dio znanstvenika na projektu smatrao neozbiljnim pa su odustali.

Prva ekspedicija 1980. godine propala je zbog loših vremenskih uvjeta. Tijekom druge 1981. nisu pronašli ništa konkretno, dok su u trećem pokušaju sonarom snimili objekt za koji je Grimm vjerovao da bi mogao biti dio broda, iako se kasnije pokazalo da nije riječ o Titanicu. Vratio se u SAD uvjeren da je bio vrlo blizu otkrića. O jednoj od njegovih ranijih ekspedicija snimljen je dokumentarni film, za koji je naraciju snimio Orson Welles.

Olupina Titanica naposljetku je otkrivena 1985. godine, kada ju je locirao oceanograf Robert Ballard. Grimm je kasnije tvrdio da su njegove ranije ekspedicije pomogle suziti područje potrage, iako to nikada nije potvrđeno.

Zbog skupih pustolovina kasnije je bankrotirao, ali se još jednom uspio financijski oporaviti. Ipak, više nije mogao organizirati ekspedicije u nekadašnjem obujmu, kada je bez zadrške ulagao milijune dolara u potragu za misterijima. Preminuo je 1998. godine i nikad se javno nije odrekao svojih uvjerenja.

- Znamo da su neobična bića postojala u našoj prošlosti, a toliko našeg planeta je neistraženo. Ne znam zašto je ljudima čudno što vjerujem u postojanje 'čudovišta'. Za mene je život samo serija pustolovina" - rekao je jednom prilikom. pisao je New York Times.