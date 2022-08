Par za otkrivanje spola djeteta angažirao seksi plesačice: To me opisuje, bilo je zaista magično

Zadnjih godina sve više parova odlučuje od otkrivanja spola djeteta napraviti mini-spektakl. Nekima nije dovoljno otvoriti kuvertu u kojoj piše spol još nerođene bebe ili tu informaciju doznati od doktora, već smišljaju nove načine kako to odraditi što originalnije.

I naravno, sve to snime.

Ovih dana na društvenim mrežama pravi je hit snimka s 'gender reveal' zabave Cristine Scarlevschi i njezina partnera Vladimira Sanduleaca. Oni su za 'event' angažirali mladu damu da im svira te još dvije mlade dame da plešu oko šipke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kakve to veze ima s bebom i roditeljstvom? Ne znamo. Ali evo što kaže buduća majka Cristina:

- Plesati oko šipke sam počela 2017. godine u Grčkoj. Kad sam se vratila u Moldaviju, imala sam samo tri učenice. Sad u Kišinjevu imam dvije škole i nastavit ću tu razvijati ovaj sport. - kaže Cristina za Insider, a onda pojašnjava odakle je došla ideja:

- Svi su znali koji je moj posao i očekivali su nešto jedinstveno od mene. Nisam htjela samo 'puknuti' balon i to je to. Pričala sam sa svojim učenicama i one su mi predložile koreografiju s dvije plesačice. Oduševila me ideja - kaže Scarlevschi.

Na snimci koja je prikupila gotovo sedam milijuna pregleda dvije mlade dame nakon plesa iglicom, ili čime već, buše balon i otkrivaju mini plave balone i konfete, što, točno pogađate, znači rođenje dječaka. Budući otac od oduševljenja odmah skače u bazen, a dvije plesačice grle presretnu majku.

Komentari da je za ovakav događaj pozvala striptizete Cristinu pomalo ljute. Ona u tome vidi formu umjetnosti.

- Svi imaju pravo na svoje mišljenje. Za mene je to bio magičan i emocionalan trenutak. Nešto što me karakterizira. Bilo je predivno iskustvo. Nisam očekivala da će snimka postati viralna - veli Cristina, prenosi Insider.