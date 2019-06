'Piko je čekao da dođem doma, poljubio sam ga i izdahnuo je...'

Naša mačka, Mica-Macka, imala je tešku bakterijsku upalu pluća i napustila nas je prerano. Nije se bojala pasa i bila je sjajan lovac. Bila je i muza našem susjedu, akademiku Borisu Bućanu, koji ju je slikao dva puta.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Rekao nam je to danas Zagrepčanin Ozren Marton, čija je obiteljska mačka prva kremirana životinja od otvorenja groblja za kućne ljubimce Spomengaj u naselju Dumovec. Njezin pepeo stavili su u biorazgradivu urnu te će je ukopati u obiteljskom vrtu kraj ruže.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Nismo mogli dopustiti da je samo ostavimo. Našao sam je malenu ispod prozora i svima nam je prirasla srcu. Iako imamo još mačaka, ova je zaista bila posebna - kaže Ozren.

Groblje za kućne ljubimce Spomengaj, kako smo već pisali, otvorilo se u utorak u Zagrebu, blizu azila Dumovec. U petak su djelatnici groblja u 13 sati obavili i prvi ukop.

- Piko je bio član obitelji, ispratio je baku i djeda na vječni počinak. Nama je on bio više od životinje, nama je on bio čovjek - rekla je vlasnica Sonja Buljan. Njezin brat Igor Trivić je dodao kako mu je maltezer na ruci spavao 20 godina.

- Voljeli smo ga kao što se međusobno volimo. Bio je jedan od nas. Čekao me da dođem, poljubio sam ga i on je izdahnuo - ispričao je vlasnik. Dodao je da je Piko s njima prošao kroz sve moguće situacije, no nikad nije bio neraspoložen ili nekoga ugrizao. Na poklon ga je, za Božić, dobila baš njegova sestra Sonja. Bio je najmanji u leglu te su ga morali posebno dohranjivati. Obitelj u kojoj se okotio nije vjerovala da će dugo živjeti, no pas je nadvladao sva očekivanja. Posebno brižan bio je prema djeci. Nažalost, prije tri godine dobio je epilepsiju.

- Već tada sam znao da će u Zagrebu otvoriti ovakvo mjesto gdje će moći vječno počivati. Odrasli smo s njime i ovako mu želimo zahvaliti na svemu - rekao je Igor.

Inače, vijest o prvom groblju za kućne ljubimce obišla je cijelu Hrvatsku te pozive za pomoć, kremiranje i sprovode imaju iz cijele zemlje. Za više detalja iz Spomengaja kažu da ih slobodno nazovu ili informacije potraže na njihovoj web stranici.