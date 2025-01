Pitali smo vas što mislite o naplati vrećica za meso, ovo su rezultati ankete: 'Postoji caka!'

Za vikend je zagrebački glumac Siniša Ružić (55) objavio kako su mu u trgovačkom lancu naplatili vrećicu za meso 0,01 euro.

- Dakle razumijem da se naplaćuju vrećice za voće i povrće jer se to može nositi i vagati i u trajnim vrećicama, ali naplaćuju vrećice za meso?!?! Jer imam alternativu da ga nosim u rukama do blagajne? I onda u rukama doma? Mogu donijeti neku staru vrećicu od doma? Ili papir? Ili dođem s tepsijom ili loncem i tako nosim do peći i odmah spremam? - napisao je Ružić.

Povela se burna rasprava na našem portalu, a bila je i anketa.

Ovo su rezultati ankete od 5. siječnja u 13:45 do 6. siječnja u 13:15.

Čak 92% čitatelja je protiv takve naplate.

Ovo su i neki od mnogobrojnih komentara.

'Zašto ne vrate papirnate vrećice kakve su prije bile, ili vas ipak nije briga toliko za ekologiju?'

'Strašno, užas zrak će nam početi naplaćivati…'

'Pa mogu, mogu sve jer sve im prolazi... jer narod mema hrabrosti, a puno je prodanih duša i previše za malu državu u kojoj se sve više umire, a slabo rađa. Idemo punom parom prema distopijskom društvu vlastitom zaslugom ograničenog mentalnog sklopa ljudi; valjda nam je tako Bog odredio... da se sami uništimo zbog pasivnosti, apatije, kukavičluka i prodanih duša.'

'Kriminalna mafija koja je i do sada vršila naplatu istih vrećica na način da ih je ukalkulirala u masu kupljenog proizvoda dok se vagalo, a sada naplaćuju dva puta, a kroz masu vaganih proizvoda i samu vrećicu... LOPOVLUK PO ZAKONU...'

'Plastične vreće se naplaćuju dva puta. Svaka vrećica teži oko dva grama i kod svakog vaganja voća s vrećicom ta dva grama povećavaju cijenu. Što je skuplje voće ili povrće i samu vrećicu plaćaš skuplje.'

'Meni je s vrećicom izvagao i stavio cijenu. Znači ima i ona nekoliko grama i naplaćuje se po cijenu mesa. I poslije na računu vidim i vrećica je još naplaćena dodatno.'

'Pošto se vrećice sada prodaju, mogu li uzeti onda cijeli paket? Ako je recimo u paketu 100 komada, a prodaju se po 1 cent, platio bih to 1 euro. A tržišna cijena je 3-5 eura, bar sam tako vidio na web stranicama.'

'Ne pada mi na pamet plaćati vrećice za meso. Meso ionako stave na onaj papir, tako ga važu, neka ga umotaju u taj papir, a vrećicu ću sam donijeti od doma i neka mi to stave u moju vrećicu.'

'Postoji caka. I do sad su ih naplaćivali, sad nam ju 2 puta naplate. Na vaganju i redovnoj cijeni.'

'Oni nas žele navući na kobasice (jer onda ne treba vrećica)...'

