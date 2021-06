Buxton, gradić u Derbyshireu u središnjoj Engleskoj.

Zovu ga i spa gradić zbog geotermalnog jezera s temperaturom vode od 28 stupnjeva.

Na brdu iznad Buxtona na prvi je pogled prekrasna laguna iza koje se krije opasnost na koju engleska policija upozorava svake godine. Stanovnici okolnih mjesta to znaju, ali problem su vikend turisti.

Leševi životinja, olupine auta, otrovi...

Plava laguna, kako je zovu, najopasnije je umjetno jezero u Velikoj Britaniji. Na dnu su olupine automobila i leševi životinja, a PH vode je kao da se kupate u izbjeljuvaču. Policija je još jedanput upozorila turiste da se klone plave lagune.

Stanovnici okolnih mjesta znaju za to, ali policija najviše problema ima s ljudima koji dolaze na vikend i koje često zavara prekrasna plava boja. No to je sve što je prekrasno u ovome jezeru u kojem ćete dobiti opekline samo ako zaplivate na par minuta.

Samo je prošle godine u ovom mjesecu kroz Buxton i okolicu prošlo oko 20 tisuća ljudi.

Mnogi od njih zastali su i kod plave lagune.