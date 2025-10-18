Po Zagrebu osvanuli plakati o 'Marku koji je varao', sada je poznato i o čemu se radi...

U zagrebačkom kvartu Špansko osvanuli su nesvakidašnji plakati. "Marko lažljivče! Neka svi vide kako si me varao! Vidimo se na sudu!", stoji na plakatima, uz QR kod. Natpise su najprije uočili na Facebook profilu Špansko za svakoga.

- Iako ne odobravamo ljepljenje letaka po stupovima, moramo priznati - ovaj nas je dobro nasmijao. Plakat ima i QR kod, ali ne znamo radi li jer se nismo usudili skenirati. Ako ste vi bili hrabriji - slobodno komentirajte! Kvart nikad zanimljiviji… tko zna, možda uskoro i nastavak sapunice: Marko uzvraća udarac! - našalili su se građani.

Oni koji su uspjeli skenirati QR kod, tvrde da ih je odveo na Instagram profil jednog beauty salona u susjednom kvartu, Malešnici, pa se čini da je riječ o samo jednom zabavnom pokušaju reklame.

- Ili je ovo najknjiževnija ljuta žena ili je ovo, puno vjerojatnije, gerila kampanja - jedan je od komentara na Facebooku koji je najvjerojatnije na dobrom tragu.