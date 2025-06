Pogledajte urnebesne rekcije na ovaj recept Ryanaira: 'Vikend u Hrvatskoj bolji je od terapije...'

Niskobudžetna aviokompanija Ryanair ponovno je zapalila društvene mreže – ovaj put objavom na kojoj stoji:

"A weekend in Croatia will do more for you than therapy" (Vikend u Hrvatskoj učinit će za vas više nego terapija), potpisano: Ryanair Admin.

Objava se munjevito proširila, izazvavši val reakcija, osobito među hrvatskim korisnicima koji su je protumačili na razne načine – neki s humorom, drugi s dozom cinizma, a treći s ozbiljnim pitanjima o mentalnom zdravlju i turističkom marketingu.

Donosimo neke od najzanimljivijih komentara:

"Baš i ne, pogledajte samo cijene"

"Ne znam baš, živim ovdje i mislim da je to razlog za terapiju"

"Za vikend da, cijeli život baš i ne"

"Koštalo bi više od terapije tako da nije baš neka prilika"

"Dođite brzo dok nismo počeli naplaćivati zrak"

"A što s Hrvatima"