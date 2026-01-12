Pogledajte video: Tvrde da su snimili duha kako miče kriglu

Nadzorna kamera u jednom od, kako tvrde, najukletijih pubova u Engleskoj snimila je trenutak u kojem je krigla piva naizgled sama od sebe skliznula sa stola i razbila se o pod. Događaj je uznemirio osoblje i goste, ali za dugogodišnje posjetitelje ovo je samo još jedan u nizu neobjašnjivih incidenata.

Video objavljen na portalu Mirror prikazuje gosta kako ostavlja punu kriglu na rub stola, nakon čega se udaljava. U idućih nekoliko sekundi, na snimci se jasno vidi kako se čaša polako pomiče prema rubu prije nego što padne i razlije pivo po podu puba The Lattice House Bar u King’s Lynnu u Norfolku.

Pogledajte VIDEO.

Vlasnik kaže da su gosti navikli na čudne pojave

Zgrada u kojoj se pub nalazi datira iz 15. stoljeća i poznata je po pričama o duhovima koji je navodno opsjedaju. Perry Sturge, koji je preuzeo vođenje puba prije samo šest mjeseci, kaže da lokalni gosti uopće nisu bili iznenađeni najnovijim događajem.

​- Imali smo već dosta priča od stalnih gostiju o stvarima koje su se ovdje dogodile. Zgrada je vrlo stara i govori se da je ukleta. Krajem siječnja ovdje će se održati i istraga s lokalnom paranormalnom grupom - rekao je Sturge.

The Lattice House opisuju kao povijesno značajnu zgradu s mračnom prošlošću. Godine 1648. u njoj su pronašli zadavljenog župnog službenika Lewisa Saltera, a njegova smrt nikada nije razjašnjena. Mještani su godinama prijavljivali osjećaj nečije prisutnosti u zgradi, neobjašnjive pokrete predmeta, treperenje plamena svijeća i osjećaj da ih netko promatra kada su sami.

Zbog učestalih prijava, lokalni vikar je 1988. godine u zgradi čak proveo egzorcizam. To se dogodilo nakon što je jedna gošća opisala kako je osjetila ruke na svojim ramenima i leđima, što joj je ostavilo masnice koje nije mogla objasniti. I drugi su gosti prijavljivali slične osjećaje.

Cijeli slučaj ostaje misterij, a snimka je samo potaknula daljnje spekulacije o duhovima koji navodno i dalje borave unutar zidova starog puba. Mnogi s nestrpljenjem očekuju rezultate najavljene paranormalne istrage.