Obavijesti

Viral

Komentari 2
'UKLETI PUB'

Pogledajte video: Tvrde da su snimili duha kako miče kriglu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte video: Tvrde da su snimili duha kako miče kriglu
Foto: YouTube/screenshoot

Mještani su godinama prijavljivali osjećaj nečije prisutnosti u zgradi, neobjašnjive pokrete predmeta, treperenje plamena svijeća i osjećaj da ih netko promatra kada su sami...

Admiral

Nadzorna kamera u jednom od, kako tvrde, najukletijih pubova u Engleskoj snimila je trenutak u kojem je krigla piva naizgled sama od sebe skliznula sa stola i razbila se o pod. Događaj je uznemirio osoblje i goste, ali za dugogodišnje posjetitelje ovo je samo još jedan u nizu neobjašnjivih incidenata.

ICE ICE BABY VIDEO Agent ICE-a se 'rasuo' na ledu u Minneapolisu: Snimka postala viralni hit usred nereda
VIDEO Agent ICE-a se 'rasuo' na ledu u Minneapolisu: Snimka postala viralni hit usred nereda

Video objavljen na portalu Mirror prikazuje gosta kako ostavlja punu kriglu na rub stola, nakon čega se udaljava. U idućih nekoliko sekundi, na snimci se jasno vidi kako se čaša polako pomiče prema rubu prije nego što padne i razlije pivo po podu puba The Lattice House Bar u King’s Lynnu u Norfolku.

Pogledajte VIDEO. 

Vlasnik kaže da su gosti navikli na čudne pojave

Zgrada u kojoj se pub nalazi datira iz 15. stoljeća i poznata je po pričama o duhovima koji je navodno opsjedaju. Perry Sturge, koji je preuzeo vođenje puba prije samo šest mjeseci, kaže da lokalni gosti uopće nisu bili iznenađeni najnovijim događajem.

​- Imali smo već dosta priča od stalnih gostiju o stvarima koje su se ovdje dogodile. Zgrada je vrlo stara i govori se da je ukleta. Krajem siječnja ovdje će se održati i istraga s lokalnom paranormalnom grupom - rekao je Sturge.

VIRALNI HIT VIDEO Nevjerojatna snimka kita! Ribe mu same uskaču u usta, no pozadina toga je tužna
VIDEO Nevjerojatna snimka kita! Ribe mu same uskaču u usta, no pozadina toga je tužna

The Lattice House opisuju kao povijesno značajnu zgradu s mračnom prošlošću. Godine 1648. u njoj su pronašli zadavljenog župnog službenika Lewisa Saltera, a njegova smrt nikada nije razjašnjena. Mještani su godinama prijavljivali osjećaj nečije prisutnosti u zgradi, neobjašnjive pokrete predmeta, treperenje plamena svijeća i osjećaj da ih netko promatra kada su sami.

Zbog učestalih prijava, lokalni vikar je 1988. godine u zgradi čak proveo egzorcizam. To se dogodilo nakon što je jedna gošća opisala kako je osjetila ruke na svojim ramenima i leđima, što joj je ostavilo masnice koje nije mogla objasniti. I drugi su gosti prijavljivali slične osjećaje.

Cijeli slučaj ostaje misterij, a snimka je samo potaknula daljnje spekulacije o duhovima koji navodno i dalje borave unutar zidova starog puba. Mnogi s nestrpljenjem očekuju rezultate najavljene paranormalne istrage.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Bujna britanska bomba se razgolitila pred kamerama. Ima i sestru blizanku. I ona se skida
ŽIVJELE U PLAYBOY VILI

FOTO Bujna britanska bomba se razgolitila pred kamerama. Ima i sestru blizanku. I ona se skida

Carlu Howe britanski tabloidi često nazivaju jednom od 'najseksi dama Otoka'. Slavu je stekla poziranjem za Playboy, kasnije je krasila brojne druge naslovnice, pojavljivala se u glazbenim spotovima, reklamama... Kaže kako ne voli baš zabave. Draža su joj mirna okupljanja... Za sebe kaže da je kreativna, kako ima umjetničku dušu i kako se u svijetu glamura osjeća kao kod kuće.
OPTIČKA ILUZIJA 'Životinja koju prvu vidite na ovoj slici otkriva kakva će vam biti 2026. godina'
KOJA VAM SE ISTIČE?

OPTIČKA ILUZIJA 'Životinja koju prvu vidite na ovoj slici otkriva kakva će vam biti 2026. godina'

Slika se sastoji od nekoliko životinja naslaganih jedna na drugu, a navodno, ona koju prvu uočite može otkriti ključne uvide u to kakva vas godina čeka...
FOTO Voditeljica šokirala. U eteru bubnula: Ušla sam u auto strancu jer me 'napalio' Porsche
'OPASNA SITUACIJA'

FOTO Voditeljica šokirala. U eteru bubnula: Ušla sam u auto strancu jer me 'napalio' Porsche

Bunnie XO, voditeljica i supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026