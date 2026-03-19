FOTO Ovu vilu od 15 milijuna eura prodaju u Sesvetama! Lift, vrtlari, fontane, mala sirena...
Hrvatu s prosječnom plaćom trebalo bi oko 450 godina da kupi vilu s ogromnim imanjem od 10.000 četvornih metara u Brestju, na području Sesveta. Svaka etaža u vili povezana je liftom. Na oglasima privlači pažnju od kraja 2024.
'Čvrsto, temeljito i moćno je bila ideja iza gradnje ovog monumentalnog posjeda koji je spreman za novog vlasnika', piše u oglasu.
Kroz velika ulazna vrata imanja dolazi se na početak dvorišta s natkrivenim parkiralištem, garaže za 3 automobila i stepeništa koji vodi na glavna ulazna vrata vile.
U vili se nalaze 7 apartmana, svaki posebno stilski namješten i uređen s vlastitom kupaonicom, walk-in ormarom i balkonom. Uz to, postoji i dodatna smještajna jedinica u prizemlju namijenjena kućepazitelju.
Oglas su oglasili iz Opereta nekretnine. 'Ovo impresivno imanje smješteno je u mirnom kutku zagrebačkih Sesveta te s preko 1.400 m2 stambene površine na parcelama od više od 20.000 m2 čini unikatnu nekretninu u ovom dijelu Hrvatske', navode.
'Posebna priča koja se 10 godina pomno osmišljavala i projektirala, gdje je uspješno kombiniran moderan i klasičan stil te prirodne ljepote povezane luksuzom, zadivljujućim sadržajem i naglašenom intimom', naveli su u oglasu.
Zemljište je u potpunosti građevinsko stoga postoji potencijal gradnje dodatnih 12 zgrada.
U glavnom dijelu dnevnog prostora smješten je prostrani boravak povezan s velikom blagovaonicom i radnom sobom.
Kuhinja je opremljena sa smočnicom, manjim blagovaonskim dijelom i posebnim ulazom (i posebnom kupaonicom) smještena je uz glavnu blagovaonicu.
Kako piše u oglasu, lounge zona, tj. podrumski luksuz je potpuno opremljena i prostrana prostorija za uživanje. Uključuje vinoteku, ugrađeno ozvučenje, opremljen šank, vrhunske stolove za 22 osobe sa zonom za odmaranje na sofama i radnim stolom za dodatne potrebe.
Wellness dio se proteže kroz više dijelova vile, a obuhvaća fitness sobu, saunu s kupaonicom i unutrašnji bazen obogaćen posebnim detaljima (kao što je mala sirena.)
Desetak prostorija osigurava tehničku funkcionalnost ove vile i pregršt prostora za pohranu. Od 2 rashladne komore, sustava ventilacije, fenkojler, strojarnice za bazen i fontane, sustava za omekšavanje vode, kontrolnog centra za videonadzor, telekomunikacijsku mrežu i centralnog ozvučenja, sustava vatrodojave, agregatora velike snage, kotlovnice, praonice rublja i peglaonice sa strojevima.
Zbog svoje povišene lokacije i većeg broja etaža, vila pruža panoramski pogled na okolno naselje i prirodu te velik dio Zagreba.
Zelena površina koja čini ovo imanje se posebno pazi i njeguje za što su zaslužna 2 vrtlara i potpuni sustav navodnjavanja.
Uređeni puteljci pružaju se kroz cijelo imanje i omogućuju uživanje u ovoj zelenoj oazi koja na svojoj površini skriva odvojenu sjenicu i nekoliko fontana, a sve povezano s glavnom vanjskom terasom. Pristup do te terase moguć je iz više dijelova vile i bazena te preko širokog stepeništa dodatno dekoriranog biljem i kaskadnom fontanom.
Prije se oglašavala po sedam milijuna eura, a cijena je sada 15 milijuna eura.
