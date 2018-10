Poklonila baki medvjedića: Čula glas pokojnog muža i zaplakala

Chloe Boyle (17) iz Livingstona svojoj baki poklonila je plišanog medvjeda za godišnjicu braka. Djed je preminuo prije tri godine, pa je odlučila da poklon mora biti vrlo poseban.

Iako je baka Elaine bila iznenađena kada je iz paketa izvukla plišanog medvjedića, Chloe joj je rekla da mu stisne šapu. Iz medvjedića je izašao glas preminulog djeda Archieja.

- Bok, draga moja. Volim te, moja draga - rekao je glas iz medvjedića. Čim je čula njegov glas, baka je odmah krenula plakati i pokušala sakriti lice iza medvjedića. Nakon trenutka tišine, ponovno je stisnula plišanu šapu i poslušala glas.

Čak je i obiteljski pas skočio na naslonjač kada je čuo glas djeda Archieja.

Chloe je snimila dirljiv trenutak i podijelila ga na Twitteru. Video je pregledan više od 350 tisuća puta, a brojni korisnici komentirali su koliko je video prekrasan.

Got my gran a build-a-bear with my papas voice in it for there anniversary, so special❣️grandparents mean the absolute world 💗💜 pic.twitter.com/dbu6H3ssgZ