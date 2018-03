Bolesni eksperiment: Običnog čovjeka pretvorit će u ubojicu?

Sporan eksperiment koji se od utorka prikazuje na Netflixu pokušava odgovoriti na pitanje može li prosječni čovjek može postati ubojica. Britanski dokumentarac „The Push“ pita da li se čovjek može toliko slomiti pod društvenim pritiskom i manipulacijom da počini ubojstvo. Derren Brown (46), britanski iluzionist i hipnotizer pokušava manipulirati kandidatom Chrisom Kingstonom (29) do te mjere da ovaj nekoga baci s krova.

Kingston ne zna o čemu je riječ u eksperimentu. Rekli su mu da će natjecati za emisiju s iluzionistom. Brown kaže da je Kingstonom savršeni kandidat jer "njegov karakter i nije najčvršći".

Kingston je ušao u sobu u kojoj su bili i drugi kandidati za emisiju i ispunjavali obrasce. No oni su zapravo bili glumci koji se dižu i sjedaju kada se čuje zvono. Oni koji to rade bez pogovora, kao što to radi i Kingston su "lake žrtve". Tih 80 glumaca će pokušati Kingston gurnuti u bezizlaznu situaciju u kojoj bi mogao počiniti ubojstvo.

Darren Brown je već ranije manipulirao ljudima i uspio ih uvjeriti da dolazi apokalipsa. U drugom je eksperimentu uspio nagovoriti ljude da opljačkaju kombi s novcem, piše Bild.