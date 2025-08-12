Ponosna uzgajivačica Iva Raič: 'Moja Meghan je najljepši pas na svijetu. Još nisam svjesna...'

Još nisam svjesna do kraja da se to dogodilo. Na društvenim mrežama me čeka bezbroj čestitki, poruka... Tek trebam početi svima odgovarati, oduševljeno nam govori Iva Raič, vlasnica četverogodišnje kujice Meghan, koja je proteklog vikenda na prestižnoj izložbi u Helsinkiju proglašena najljepšim psom na svijetu.

Meghan pripada pasmini mali vendenski baset grifon i laskavu je titulu odnijela u konkurenciji od čak 15.720 pasa iz cijeloga svijeta. Iva kaže da je Meghan vjerojatno najtrofejnija na svijetu u svojoj pasmini, jer ova je iznimna nagrada tek posljednja u nizu, poput krune na sve prethodne koje je Meghan već osvojila. U Helsinkiju je proglašena za najljepšeg psa na svijetu nakon što je prošla mnogo razina i krugova kroz koje suci rigorozno ocjenjuju svakog psa. Meghan je svakako vrhunski, savršeni primjerak svoje pasmine, pa za one koji ne znaju mnogo o njezinoj vrsti, Iva kaže da je riječ o francuskim goničima koji su se u prošlosti počeli uzgajati za lov na divljač.

- Ovo nije pasmina za svakog, jer ima ljudi koji ne razumiju originalnu svrhu takvih pasa. Trebaju je odabrati ljudi koji vole aktivan život, oni koji idu planinariti, trčati, plivati, biciklirati... I koji su spremni voditi psa sa sobom kad odlaze na svoje aktivnosti. Inače su ovi psi beskrajno šarmantni i imaju svoj neodoljivi smisao za humor, ali ljudi moraju znati da ih treba odgajati, i to strogo, a pravedno - priča nam Iva općenito o pasmini koja, ako je suditi po Meghan, doista šarmira na prvu.

Kujica Meghan, punog imena Black Majesty Some Say, četvrta je generacija malog vendenskog baset grifona iz Ivine uzgajivačnice. A tijekom natjecanja se, kaže Iva, odlično zabavljala, osjetila fantastičnu atmosferu tijekom događanja i cijela joj je priča bila povod za igru i uživanje. Što je i najvažnije, kako kaže njezina vlasnica koju smo telefonskim pozivom zatekli kod prijatelja u Estoniji, gdje boravi nakon natjecanja. A Meghan? Zaigrano je tijekom razgovora jurcala po dvorištu kuće na ugodnih 20 stupnjeva, koliko je trenutačno u Estoniji. Pa prije povratka u Hrvatsku pitamo Ivu što za nju znači titula koju je osvojila Meghan.

- U sebi sam još ona mala curica koja čita časopise o psima, gleda fotografije s natjecanja i kaže sebi: ‘Da barem jednoga dana i ja tako mogu sa svojim psima’. I taj dan je došao. Trebalo mi je 20 godina, ali ovo je potvrda da sam na pravom putu - kaže nam sretna Iva, koja ističe da u njezinoj uzgajivačnici uvijek postoje standardi od kojih ne odstupa, pri čemu je kvaliteta apsolutni broj jedan, uz Ivinu suradnju s ljudima diljem svijeta za dobrobit pasmine kojoj pripada i Meghan.

Zagreb: Polufinale tv showa Nove TV Supertalent | Foto: Luka Klun/PIXSELL

Meghan se u finale plasirala kao pobjednica šeste FCI skupine u kojoj se nalaze svi goniči. U finalu je bila i patuljasta šnaucerka Liza, uzgajivača Ante Lučina, vlasništvo Lučina i Javiera M. Gonzalesa. Liza je pobjednica 2. FCI skupine u kojoj su pinčeri, šnauceri i molosi.