Pospanog jazavca s Britanca vratit će u prirodu: 'Nije trzao, nisam ga mogla niti probuditi'

Bio je sklupčan u kutu balkona, prvo sam mislila da je mačka. Lagano sam pokucala po balkonskim vratima, ali životinja ni da se pomakne. Da je mačka, ona bi se sigurno trznula i pobjegla. Otvarala sam vrata, snažnije ih zatvarala da bi ga probudila bukom, ali ništa, prepričava nam Mirjana koja je u petak ujutro na Britancu morala buditi uspavanog jazavca.

Radi se o balkonu u prizemlju, tako da se jazavac s lakoćom sakrio od kiše. No kako se radi o apartmanu, Mirjana nije htjela pretpostavljati kako će gosti reagirati na njega, pa nije odustajala od buđenja.

Nije se budio, pa se zabrinula da nije ozlijeđen. Nazvala je Dumovec i pokušala ga probuditi na sve načine koje su joj sugerirali, no, stručnjaci su ipak morali izaći na teren.

- Proceduru hvatanja nisam gledala, otišla sam da se nas dvoje u panici ne bi našli u četiri zida - smije se.

'Nije ozlijeđen, nastavio je spavati'

Iz oporavilišta poručuju kako je jazavac nastavio spavati kod njih u skloništu te da je 'savršeno zdrav. U prirodu će ga pustiti kroz par dana. Objašnjavaju kako se radi o euroazijskom jazavcu koji je rasprostranjen u gotovo cijeloj Europi i manjem dijelu Azije. Živi u nizinskim i brdskim šumama, najčešće uz pašnjake i livade na kojima gradi kompleksne podzemne prostorije i prolaze.

Društvene su životinje koje žive u malim grupama - klanovima, ako se nalaze u većim populacijama, a samotnjački ako su populacije manje. Teritorijalne su životinje, a u jednom klanu može biti najviše dvadesetak jedinki s dominantnim mužjakom i ženkom. Dostupnost hrane također utječe na socijalno ponašanje jazavaca. Kada je dostupnost hrane niska, jazavci koji pripadaju klanovima mogu se vratiti prema više samotnom načinu života - objašnjavaju iz oporavilišta.

Nisu izbirljivi, jedu sve

Svejedi su i nisu pretjerano izbirljivi kad je riječ o hrani. Često jedu gujavice, ali i kukce, gmazove i vodozemce, male sisavce i ptice. Nisu aktivni lovci, već jedu što pronađu. Osim hrane životinjskog porijekla, jedu i korijenje, voće, orašaste plodove te druge jestive dijelove biljaka. Zbog prehrane voćem pospješuju širenje sjemenki pa tako i biljnih vrsta.

Udaranje repom i struganje stražnjim nogama znakovi su agresije koju jazavci izražavaju kad se osjećaju ugroženo. Euroazijski jazavac gradi velike, zajedničke sustave jazbina. Unutar teritorija svake grupe nalazi se više jazbina. Glavna jazbina obično sadrži mnogo starijih jedinki i smještena je u središtu teritorija grupe, dok mlađe jedinke obično borave u perifernim jazbinama.