FOTO Jazavac stigao u centar Zagreba: 'Zaspao je na balkonu'

Meteoropatima će sve biti jasno! Ovaj jazavac kao da je danas osjećao da stiže kiša. Pronašao je miran balkončić u blizini Britanskog trga i utonuo u duboki san, napisali su na Facebooku iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Objasnili su da ga je žena, koja tamo živi, pokušala otjerati, ali ništa ga nije moglo pomaknuti s mjesta. Zato je pozvala djelatnike Dumovca.

- Kolega iz terenske službe preuzeo je zvjerku i odvezao je u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Veterinari su je revno pregledali i zaključili da je posve zdrava. Ljepotan je samo na krivom mjestu usnuo snom pravednika - napisali su.