Obavijesti

Viral

Komentari 0
DUMOVEC U AKCIJI

FOTO Jazavac stigao u centar Zagreba: 'Zaspao je na balkonu'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Jazavac stigao u centar Zagreba: 'Zaspao je na balkonu'
3
Foto: sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

Objasnili su da ga je žena, koja tamo živi, pokušala otjerati, ali ništa ga nije moglo pomaknuti s mjesta. Zato je pozvala djelatnike Dumovca

Admiral

Meteoropatima će sve biti jasno! Ovaj jazavac kao da je danas osjećao da stiže kiša. Pronašao je miran balkončić u blizini Britanskog trga i utonuo u duboki san, napisali su na Facebooku iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Objasnili su da ga je žena, koja tamo živi, pokušala otjerati, ali ništa ga nije moglo pomaknuti s mjesta. Zato je pozvala djelatnike Dumovca.

- Kolega iz terenske službe preuzeo je zvjerku i odvezao je u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Veterinari su je revno pregledali i zaključili da je posve zdrava. Ljepotan je samo na krivom mjestu usnuo snom pravednika - napisali su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!
PA SE TI ŽENI...

Više od pola gostiju nije im se pojavilo na svadbi: Plakali smo! Upali smo u dug od 26.000 €!

Njihova je tuga bila tolika da su odlučili otkazati veći dio planirane proslave, što su i opisali u objavi koja je dirnula milijune ljudi...
FOTO Ona je bomba! Povezivali su je s Benom Affleckom, a mrzi grudnjake: 'Sputavaju me...'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Ona je bomba! Povezivali su je s Benom Affleckom, a mrzi grudnjake: 'Sputavaju me...'

Paige Woolen (32) američka je manekenka i influencerica iz Los Angelesa koju na raznim društvenim mrežama prati više od milijun ljudi. "Rođena sam s velikim grudima, ali odlučila sam otići pod nož kad je gravitacija počela raditi svoje", poručuje Paige
FOTO Slavna influencerica u skandalu, ukrala bikini od 30 € u Indoneziji: 'Zatvorili su me!'
VELIKE KAZNE

FOTO Slavna influencerica u skandalu, ukrala bikini od 30 € u Indoneziji: 'Zatvorili su me!'

Australski model i popularna influencerica, Gemma Doyle (26), tvrdi da su je policajci na Baliju držali u postaji i nisu joj dopustili da ode dok nije pristala platiti tisuće eura zbog krađe bikinija vrijednog manje od 30 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026