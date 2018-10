Poziv brucošima na fakultetu: 'I vi možete biti prostitutka...'

Britansko sveučilište u Brightonu organiziralo je za svoje studente sajam za brucoše, a jedan od štandova dali su i organizaciji prostitutki, javlja the Mirror.

Naime, studenti su na sajmu koji je trajao od utorka do četvrtka na štandu organizacije SWOP mogli saznati sve što ih zanima o radu u seks industriji, a na štandu su dijelili kondome i lubrikante. Organizacija Sex Workers' Outreach Project (SWOP) opisuje se kao diskretan i povjerljiv servis za žene koje se odluče raditi u prostituciji.

Malo je reći da je britanska javnost ostala zgrožena ovim potezom. Dolazak organizacije na studentski sajam protumačili su kao poticanje studenata na prostituciju, a potez sveučilišta je ocijenjen više nego sramotnim.

- Ako krpate troškove školovanja bavljenjem prostitucijom, ili se mučite s balansiranjem između posla i studiranja, ili samo trebate s nekim razgovarati, a ne znate kome se obratiti... - jedan je od tvitova koji je organizacija objavila povodom gostovanja na sajmu.

Come and see SWOP today at @SussexUni Brighton Life and Wellbeing Fair. If you're topping up your fees with sex work, or struggling to balance work and studies, or want to talk and don't know where to go... we're here for you. We respect your autonomy, privacy and confidentiality pic.twitter.com/iNgBQAT9zY — SWOP Sussex at Brighton Oasis Project (@SWOPoasis) September 26, 2018

Među glasnijim kritičarima je feministica i spisateljica Julie Bindel, suosnivačica udruge za reformu zakonodavstva Pravda za žene.

- Ovo je više nego sramotno. Toliko sam ljuta da je prodaja seksa postala nešto što je normalno i da se žene potiče na to kao da je to bezopasan i pošten način zarađivanja za život - izjavila je.

This is beyond disgraceful. It makes me so angry that the sex trade's

become normalised & pimped to women as though it is a harmless and respectable way to earn a living. There should be an enquiry by the University into this: https://t.co/ls2N03jmNh — Julie Bindel (@bindelj) September 30, 2018

Mnogi korisnici Twittera također su izrazili zgražanje.

- Koji ...? Zar vi stvarno potičete mlade ljude da prodaju svoja tijela kako bi financirali sveučilište? Prostitucija? Jeste li to spomenuli roditeljima na otvorenim danima sveučilišta? - samo je jedna od bijesnih reakcija.

Iz fakulteta su poručili da su ljudi sve krivo shvatili.

- SWOP je bio na sajmu u svrhu podizanja svijesti o podršci koju pružaju u slučaju da nekome takva pomoć zatreba. Nisu došli s ciljem da zagovaraju prostituciju kao jednu od opcija za zapošljavanje. Nažalost, neki ljudi su krivo shvatili njihov dolazak na sajam - izjavio je predsjednik studentskog vijeća Tom Ibukun za Times.