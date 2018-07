'Prema krvi i dijelovima tijela, lavovi su pojeli tri krivolovca...'

Skupinu krivolovaca koja je provalila u rezervat u Sjevernoj Africi, s namjerom ubijanja nosoroga, napali su i pojeli lavovi. Prema količini krvi i dijelova tijela na mjestu događaja, barem trojicu pojele su gladne velike mačke.

Na području rezervata Sibuya Game Reserve pronađena je naime jedna glava, krvavi komadi dijelova tijela te tri para cipela.

- Pronašli smo dovoljno dijelova tijela i tri para cipela pa zaključujemo da su lavovi pojeli barem trojicu. No svugdje uokolo je visoki gustiš, pa ne isključujemo mogućnost da ih je i više nastradalo. U park su ušli naoružani lovačim puškama i sjekirama te s dovoljno hrane za nekoliko dana, pa pretpostavljamo da su došli ubiti sva četiri nosoroga koliko ih ovdje imamo - izjavio je vlasnik parka Nick Fox.

- Lavovi su naši čuvari i zaštitnici. Namjerili su se na krive i postali večera - zaključio je.

U parku Sibuya Game Reserve koji se prostire na sedamdesetak četvornih kilometara, osim lavova i nosora žive i ostali primjerci velike afričke petorice: slona, bizona i leoparda.

- Iako nas rastuži kada god netko izgubi život, krivolovci su došli ubijati naše životinje. Ovo ujedno šalje vrlo uvjerljivu poruku svim krivolovcima da se neće uvijek iz svojih pohoda vratiti kao pobjednici'.

Rezervat je još 2016. ostao bez tri nosoroga kad su krivolovci provalili, ubili životinje i odsjekli im rogove. Međutim, ovaj put su, zalutavši u čopor lavova, lovci postali lovina.

@Gidi_Traffic At least three poachers are believed to have been eaten by lions at Sibuya Game Reserve in Eastern Province,South Africa. A head, bloody limbs & 3 pairs of shoes recovered from the scene. Staff also found hunting rifles & axe used by poachers to cut off rhino horns pic.twitter.com/xO9xqo0JBq