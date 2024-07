Prizor s hrvatske plaže: Zašto gleda desno? a) Nasukao se kit b) Ukočen je c) Život mu je mio

Stigli ste na plažu, vani je užasno vruće, samo se želite rashladiti, ali tek se sad počinjete znojiti... Ovako se vjerojatno osjećao mlađi muškarac koji je ovih dana stigao na legendarne splitske Bačvice. Zauzeo je mjesto odmah u prvom redu do mora, uz njega je bila mlada dama, za koju bi se nekako kladili da je njegova bolja polovica...

To bi objasnilo njegov zamišljeni pogled u daljinu. U idućem trenutku su se pred njima pojavile tri zgodne mlade dame. Malo su stale popričati prije ulaska u more, vjerojatno su im roditelji kazali da moraju postepeno ulaziti u more, da je tako zdravije i sigurnije...

Ali pogled muškaraca skrenuo je u desno! Moguće da se nešto jako bitno događalo kraj njega, moguće da je netko upravo 'letio kao pingvin' za vrijeme partije picigina, moguće da je čovjek jednostavno ukočen, scenarija je milijun.

No nekako bi se kladili da je znao da bi ga jedan pogled mogao skupo koštati. Snaga volje nekad je nepokolebljiva...