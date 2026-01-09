Obavijesti

OPTUŽILI KRIVCA

Procurile fotografije golišavih žena sa 600-njak Snapchat računa: Evo kako su 'nasjele'

Foto: canva ilustracija

Nakon što bi okrivljeni preuzeo kontrolu, skidao je nage i polunage fotografije te ih prodavao ili razmjenjivao na ilegalnim internetskim forumima...

Muškarac iz Illinoisa optužen je za vođenje hakerske sheme koja je ciljala gotovo šest stotina žena na Snapchatu, pri čemu je krao njihove intimne fotografije i prodavao ih na internetu. Savezni tužitelji u srijedu su objavili kako se Kyle Svara (26) iz Oswega navodno lažno predstavljao kao zaposlenik Snapchata kako bi prevario žrtve da mu predaju svoje sigurnosne kodove.

Svara se sada suočava s nizom teških optužbi, uključujući tešku krađu identiteta, internetsku prijevaru, računalnu prijevaru, urotu i davanje lažnih izjava povezanih s dječjom pornografijom.

Istražitelji su utvrdili da je Svara prvo prikupljao e-mail adrese, telefonske brojeve i korisnička imena svojih žrtava. Kada bi Snapchat zabilježio sumnjivu aktivnost i poslao sigurnosne kodove korisnicama, Svara bi im navodno slao poruke s anonimnog broja, predstavljajući se kao predstavnik tvrtke i tražeći da mu proslijede te kodove, izvijestio je Daily Mail.

Prema navodima tužitelja, oko 570 žena nasjelo je na ovu prijevaru, čime su mu omogućile pristup na najmanje 59 korisničkih računa. Nakon što bi preuzeo kontrolu, skidao je nage i polunage fotografije te ih prodavao ili razmjenjivao na ilegalnim internetskim forumima.

Vlasti tvrde da je Svara također primao zahtjeve od drugih korisnika, uključujući i osramoćenog atletskog trenera sa Sveučilišta Northeastern, Stevea Waithea, koji je tražio fotografije određenih žena. Waithe je u ožujku 2024. godine osuđen na pet godina saveznog zatvora nakon što je priznao krivnju za zločine usmjerene protiv desetaka žena koje je osobno poznavao.

Savezni sudac u Bostonu izrekao je kaznu nakon saslušanja žrtava koje su opisale trajnu emocionalnu i psihološku štetu. Tužitelji su tražili sedmogodišnju kaznu, tvrdeći da je Waithe stvorio "razoran put" krađom i distribucijom intimnih slika žrtava putem internetskih tržišta za takozvane procurjele fotografije i videozapise.

Waithe je priznao da je krao nage i polunage slike s profila žrtava na društvenim mrežama i razmjenjivao ih s drugima na internetu. Tužitelji su naveli da se ponekad predstavljao kao žena koja nadzire lažnu studiju o "razvoju tijela", lažno tvrdeći da je studija zaštićena Zakonom o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA). Sudski spisi pokazali su da su mnoge žrtve bile žene koje je Waithe poznavao iz djetinjstva, s fakulteta i tijekom svoje trenerske karijere.

U vrijeme počinjenja kaznenih djela, Waithe je bio trener na Sveučilištu Northeastern, Sveučilištu Penn State, Tehnološkom institutu Illinois, Sveučilištu Tennessee i Sveučilištu Concordia u Chicagu. U pritvoru je od uhićenja u travnju 2021., a u studenom 2023. priznao je krivnju po dvije točke optužnice za internetsku prijevaru, jednoj točki za kibernetičko uhođenje te po jednoj točki za urotu radi počinjenja računalne prijevare i pomaganje u njoj.

Slučaj Kylea Svare dodatno naglašava opasnosti koje vrebaju u digitalnom svijetu te pokazuje kako se ukradeni intimni materijali mogu koristiti za daljnju eksploataciju i trgovinu. 

