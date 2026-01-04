VIDEO Viralni hit iz Sarajeva: Na skijama juri niz ulicu - po kavu!

Obilne snježne padaline koje od ranih jutarnjih sati padaju u Sarajevu izazvale su velike probleme u prometu širom grada, no jedan se lokalni kafić dosjetio kako zimsku idilu pretvoriti u viralni hit. Neobična marketinška strategija kafića, čiji je video osvojio srca Sarajlija i šire regije, dokaz je da bosanskohercegovačka kreativnost i humor nemaju granica.

U videu koji je kafić objavio na Instagramu, skijaš se spušta se povijesnom ulicom Kovači, jednom od najstrmijih i najpoznatijih ulica koja vodi direktno na Baščaršiju. Vrhunac scene događa se kada se skijaš elegantno zaustavlja ispred spomenutog kafića. Tamo ga, potpuno spremno, dočekuje konobar s tacnom i šalicom vrućeg espressa. Nakon brzog gutljaja kave, skijaš, očito osvježen i spreman za nove avanture, nastavlja svoj spust niz gradske padine.

Komentari na Instagramu i drugim platformama pljuštali su hvalospjevima.

"E ovo je do sada nešto najjače iz našeg šehera. Prelijep video!", napisao je jedan oduševljeni korisnik, dok je drugi dodao: "Bosanci su narod s najboljim humorom".