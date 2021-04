Na Njuškalu se u centru Zagreba upravo nudi stan od 14 metara kvadratnih za otprilike četiri tisuće eura po kvadratu. Točnije za ovaj minijaturni stančić treba platiti čak 424.124 kuna.

Oglas je u samo nekoliko sati skupio više od 4390 pregleda, a veliko zanimanje javnosti iznenadilo je i agenta koji je oglas objavio

Objasnio nam je zašto ova nekretnina cjenovno odskače od tržišnog prosjeka.

Kako kaže, prodavatelj ovaj stan prvenstveno promatra kao investiciju te po njegovoj računici, za otprilike 13 godina počeo bi se vraćati uloženi novac.

- Svatko ima svoju računicu i svaka nekretnina ima svog kupca. Ovo je stan-investicija koja se može u kratkom roku isplatiti - rekao nam je agent za nekretine u agenciji koja je oglasila stan.

Inače je kvadrat do dvije tisuće eura

-U Zvonimirovoj ulici trenutno na prodaji ima stanova koje je potrebno u cijelosti adaptirati kojima su cijene po kvadratu od 1800 do 2000 eura. Adaptirani, bolji stanovi prodaju se po cijeni do dvije i pol tisuće eura po kvadratu, no radi se o većim stanovima - objašnjavaju nam u agenciji.

Kažu kako se, ako uzmemo u obzir dnevni najam, za ovaj stan može se dobiti 30-ak eura što je korektna cijena za turiste. U vrijeme adventskih mjeseci i više.

Vlasnik u opisu navodi kako se radi o potpuno novo-namještenoj garsonijeri koja se nalazi na prvom katu stambene zgrade.

- Sastoji se od manje kuhinje, kupaone s WC-om i dnevnim boravkom. Stan je u cjelosti adaptiran 2015. g. i pripada mu spremište u podrumu. Pogodan je za studente, poslovne ljude ili samce - navodi se u ogasu te dodaju kako nema oštećenja, a vlasništvo je uredno i bez tereta.