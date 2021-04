Stanislava Nuždu sam upoznao prije nekoliko godina, dok sam radio za jedan drugi medij. Ganjao sam nekakvu priču na Baniji i naletio na njega sasvim slučajno. Upoznala nas je Branka Bakšić Mitić, dogradonačelnica Gline, i odvela me u njegov stan. Odnosno, u socijalni stan u kojem je tad prebivao. Stanislav tad nije imao nogu, požderao ju je davno dijabetes. Živahni, prgavi Glinjanin je tvrdoglavo odbijao dopustiti da ga hendikep obilježi i dane je provodio lunjajući po gradu, razgovarajući s ljudima. Mrzio je ideju zatvorenosti u skučena četiri zida, otvoreni prostor je bio njegovo igralište. Branka me tog dana odvela do njegova stana, rekla je da moram nešto vidjeti.

Stanislav, koji je žilavim rukama upirao kotače invalidskih kolica, pratio nas je u stopu. Zastali smo na ulazu u zgradu, očekujući da će čovjek sad skrenuti lijevo ili desno, prema nekim vratima u prizemlju. Umjesto toga, šutke je sišao s kolica, presavio ih, zgrabio i počeo se povlačiti uz stepenice. Mučan prizor. Skočio sam, htio sam mu pomoći, ali on je samo kratko odmahnuo glavom, s osmijehom koji mu nije dodirivao oči. Ne treba, ovakav mi je ionako svaki dan, sjećam se da je rekao.

Kad se napokon dovukao do vrha, raširio je izrazbijana kolica i stenjući se popeo natrag u njih. Svaki dan je, kako je rekao, po nekoliko puta ovako silazio i penjao se gore. Nije mogao podnijeti zarobljenost u stanu. Bio je fajter. U međuvremenu su se volonteri organizirali, pritisli Centar za socijalnu skrb i sredili mu stan u prizemlju. Nabavili su i nova kolica. Stanislava bih sretao povremeno po Glini, kad bi me put ili posao nanio preko Banije. Uvijek nasmijan, uvijek fajter, uvijek vani. Nema šanse da bi taj čamio u stanu. Naletio sam na njega prije nekoliko dana, provezao se kraj mene dok sam sabirao dojmove na pivi u centru grada. Jedva sam ga prepoznao. Iscijeđena, izmoždena verzija Stanislava kojeg sam poznavao prišla je stolu i pružila ruku.

Nije imao drugu nogu, amputirali su i nju prije nekoliko dana. Gangrena. Smrznuo se jednog dana, dok je bio vani, izbjegavajući kontejner u koji su ga smjestili nakon što mu je potres slomio stan. Praznog pogleda, tanahnih ruku i sa sjenom nekadašnjeg bljeska u očima ipak se uspio nasmijati. Kako si, Stanislave?

- Evo vidiš. Muda su mi do poda - hraptavo je promrljao i izvio usne.

Dijabetes mu je dijagnosticiran 6. svibnja 1995. Pamti točan dan, obilježio ga je.

- Tako to ide. Nekoga zakači srčani udar, nekoga zakači šećer. Ne sjećam se kad se točno prvi put stanje pogoršalo, ali znam da je išlo u epizodama. Prvo sam izgubio palac, to je bilo 2010. Onda su otišla još dva prsta. Pa stopalo. Na kraju, amputirali su mi nogu iznad koljena u listopadu te godine. Što ćeš? - priča nam na telefon nekoliko dana nakon susreta u onom kafiću. Gubitak druge noge bio je traumatičniji.

- Nema je već dvadesetak dana. Bila je gangrena, bio sam vani i smrznuo sam se. Bilo je minus 12, nisam ni osjetio da se smrzavam i jebiga. Znaš da volim biti vani, kretati se među ljudima. Treba mi ta povezanost - tiho govori Stanislav u slušalicu.

Sad nije dobro. Sad je, kaže Stanislav, zavladala depresija.

- Što me čini sretnim? U zadnje vrijeme ništa. U kontejneru sam, u stanu se ne može biti, nastradao je u potresu, stisle su me i ovrhe. A sve znaš, što ću ti govoriti - priča čovjek.

- Bio sam unutra kad je zatreslo, gledao sam kako puca zid. Nisam uspio pobjeći, nije se moglo uopće kretati, previše je treslo. I nakon potresa, dok nije stigao kontejner, bio sam u stanu. Ima dvije žute naljepnice - praktički šapće u slušalicu.

U dugovima je već godinama, ovrhe mu vise nad glavom kao Damoklov mač. Kaže da duguje oko 60 tisuća kuna telekomunikacijskim operaterima, nakupio ga je tijekom godina. Kako?

- Bio sam kreten, zvao sam okolo, pričao s ljudima stalno - jednostavno odgovara.

Stanislav živi od 600 kuna doplatka i 920 kuna socijale. 1520 kuna mjesečno. Ima obitelj u Srbiji, u kontaktu je s njima, nekad mu pomognu, nekad ne. Ni oni nemaju novca. U 44. godini, po struci trgovac, kaže da sad ne zna koji bi posao mogao raditi. Psihički je nestabilan zbog potresa, zbog gangrene, zbog nove amputacije.

Hladno mu je, vani pada snijeg dok pričamo, a on se grije jednim radijatorom. Što želi? Stan, nešto normalno umjesto kontejnera. Nije to mjesto za čovjeka bez nogu. Ne može ponuditi ni broj računa za eventualnu pomoć jer su svi pod ovrhama. Ako bi mu netko i uplatio nešto, ne bi mogao podići.

Kao i Banija, pretrpio je snažne udarce. Ipak, tvrdi da je još fajter.

- Vjerujem da će biti bolje. Mora biti, gore ne može - šapće u slušalicu. Zvuči kao da se smije.

- Čuvaj se, Stanislave.

- I ti, budi dobar.

***Tekst je u originalu objavljen u tjedniku Express 9. travnja