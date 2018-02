Pronašli ruševine drevnih Maja: 'Tu je živjelo 10 milijuna ljudi!'

Znanstvenici su otkrili područje za koje pretpostavljaju da su živjeli milijuni pripadnika drevne kulture Maja. Pomoću tehnike zračnog mapiranja za koje se koristi laser uspjeli su pronaći desetke tisuća majanskih kuća, obrambenih struktura i piramida u gustim džunglama regije Peten u Gvatemali.

