PROSIDBA Popeli se na vrh Empire State Buildinga! Tko je par koji je gledao cijeli svijet?

Dvoje maskiranih penjača u srijedu je izvelo nevjerojatan pothvat popevši se na sam vrh antene kultnog Empire State Buildinga u New Yorku, spojivši tako opasan aktivizam s intimnim životnim trenutkom. Nakon što su na visini od 443 metra razvili transparent s porukom mira, uslijedila je romantična prosidba koja je obišla svijet. Cijeli je događaj, očekivano, završio uhićenjem, a kasnije su identificirani kao poznati ruski kaskaderi i zvijezde društvenih mreža, Angela Nikolau i Ivan Beerkus.

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Pokretanje videa... VIDEO Popeli se na Empire State Building | Video: 24sata/reuters

Muškarac i žena viđeni su kako se u srijedu poslijepodne penju uz radiotelevizijski odašiljač na vrhu jedne od najpoznatijih zgrada na svijetu, oboje noseći maske koje su im skrivale lica. Stigavši do samog vrha antene, na zapanjujućoj visini iznad vreve newyorških ulica, razvili su ogroman transparent. Na njemu je pisalo: "Kada snaga ljubavi pobijedi ljubav prema moći, svijet će upoznati mir", citat koji se često pripisuje glazbenoj legendi Jimiju Hendrixu. Policijski helikopter brzo je pozvan na mjesto događaja, a promatračnica ispod antene, koja je u početku bila puna posjetitelja koji su u nevjerici promatrali prizor, ubrzo je ispražnjena iz sigurnosnih razloga. Spuštanje para započelo je oko 12:35 sati po lokalnom vremenu.

Foto: Reuters

Nakon što su izveli svoj čin, par se počeo spuštati. Na jednoj od nižih platformi, Beerkus je kleknuo na jedno koljeno i, kako se čini, zaprosio Nikolau. Par se zagrlio, a žena je skinula masku kako bi podijelili poljubac, što je kasnije potvrdila i objavama zaručničkog prstena na društvenim mrežama. Njihov romantični trenutak bio je kratkog vijeka. Po silasku su ih dočekali pripadnici specijalne jedinice njujorške policije (NYPD) i uhitili ih bez incidenta. NYPD je kasnije objavio i snimku s tjelesne kamere koja prikazuje napeti trenutak uhićenja na uskoj platformi visoko iznad grada.

Ubrzo je otkriven identitet para. Riječ je o Angeli Nikolau (33) i Ivanu Beerkusu (32), poznatom i kao Ivan Kuznetsov, ruskim državljanima koji žive u East Orangeu u New Jerseyju. Oboje su istaknute figure u supkulturi "rooftoppinga", koja podrazumijeva riskantno i ilegalno penjanje na nebodere, mostove i druge visoke građevine, često bez sigurnosne opreme. Cilj je snimiti spektakularne fotografije i videozapise za društvene mreže, gdje imaju stotine tisuća pratitelja. Njihova veza i opasni pothvati diljem svijeta zabilježeni su i u Netflixovom dokumentarcu iz 2024. godine naziva "Skywalkers: A Love Story", koji je paru donio globalnu prepoznatljivost. Par je i ranije imao susreta sa zakonom zbog svojih aktivnosti, no uspon na Empire State Building zasigurno je njihov najpoznatiji pothvat do sada.

Zbog svog smionog čina, Nikolau i Beerkus sada se suočavaju s nizom ozbiljnih optužbi, uključujući provalu, nesmotreno ugrožavanje i kazneno djelo oštećenja imovine. Glasnogovornik Empire State Buildinga izdao je priopćenje u kojem navodi da je "neovlašteni incident" riješen u suradnji s policijom te da "ni u jednom trenutku nije postojala opasnost za stanare, posjetitelje ili goste promatračnice". Unatoč tim umirujućim riječima, incident je pokrenuo veliku raspravu o sigurnosti jedne od najčuvanijih znamenitosti na svijetu. Uprava zgrade nije dala konkretan odgovor na pitanja o tome kako je par uspio zaobići slojeve osiguranja i pristupiti zatvorenom području antene. Prema preliminarnim informacijama iz istrage, vjeruje se da su ušli kroz servisni otvor na 103. katu koji se koristi za održavanje vodenog tornja.

Foto: Reuters

Stručnjaci upozoravaju na iznimne opasnosti ovakvih pothvata koje nadilaze sam strah od visine. Bivši glavni inženjer emitiranja za CBS New York istaknuo je specifične rizike penjanja na aktivnu antenu Empire State Buildinga. Naglasio je opasnost od snažnog radiofrekvencijskog zračenja i električne energije, navodeći da profesionalci koji obavljaju održavanje na tornju prolaze posebnu obuku i koriste zaštitnu opremu kako bi se zaštitili od nevidljivih, ali potencijalno smrtonosnih prijetnji.

*uz korištenje AI-ja