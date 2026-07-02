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ZAVUKAO SE POD ROLETU

GRDOSIJA NA PROZORU Snimili zmijurinu u Ogulinu: 'Strah nas je otvoriti prozor, ima 2 metra'

Piše Iva Tomas,
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GRDOSIJA NA PROZORU Snimili zmijurinu u Ogulinu: 'Strah nas je otvoriti prozor, ima 2 metra'
Foto: Čitatelj 24sata
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Može narasti do čak 260 centimetara duljine što ga čini našom najduljom zmijom, a čitatelj ga je snimio u Ogulinu. Kaže kako ih je dočekao pod roletom koju su morali spuštati kako bi se i on izvukao

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Kravosas nam se zavukao pod roletu. Šokirali smo se! Dug je dva metra, znamo da je odličan penjač, strah nas je otvarati prozore. Riješili smo ga se tako da smo lagano spuštali roletu pa je izlazio. Odličan je za kukce, ali nije ga ugodno vidjeti na prozoru. Jezivo je, priča nam čitatelj iz Ogulina, kojeg je u nedjelju oko 23 sata na prozoru dočekala najveća europska zmija, kravosas.

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Zmija ušla pod roletu kod Ogulina VIDEO
Zmija ušla pod roletu kod Ogulina | Video: čitatelj/24sata

Ispod rolete im se zavukao kravosas, a nikad prije, kažu, nisu imali tako bliski susret s njim.

Iako je najduža europska zmija i izgleda zastrašujuće, miroljubiva je vrsta koja se hrani gušterima, malim sisavcima, pticama i jajima. Može narasti do čak 260 centimetara duljine što ga čini našom najduljom zmijom, iako su jedinke najčešće duge oko 150 centimetara. Ime je dobio po krivom mitu da kravama siše mlijeko. 

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- Naime, da je kravosas mlad, prepoznaje se po njegovim šarama. Mlade jedinke imaju tamne mrljice, a odrasle četiri duge pruge.
Inače, kravosas je najduža europska zmija. Iako se radi o divu, miroljubiva je vrsta. Nekada su ga seljaci u Primorju znali uočiti na pašnjacima te među sijenom kraj krava, pa su vjerovali da kravama siše mlijeko. To je u potpunosti krivo. Kravosas se hrani gušterima, malim sisavcima, pticama i jajima - objasnili su iz Dumovca jednom prilikom. 

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Komentari 6
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