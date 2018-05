Prosidba u Međimurju: Požare ugasili, a ljubav se rasplamsala

Proglašenje pobjednika na vatrogasnom natjecanju 5. Kupa Vratišinec za podmladak i mladež u Međimurju ostat će upamćeno po nesvakidašnjem događaju - filmskoj prosidbi.

Nakon himne i pozdravnog govora, zapovjednik i predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec je red okupljenima zaprosio svoju dugogodišnju djevojku Antoniju Perčić.

-Trudio sam se da sve prođe u tajnosti, tako da Antonija nije znala do samog kraja što se događa. Na razglas je počela svirati pjesma 'Kad nekoga voliš' Jacquesa Houdeka, a ekipa pomlatka DVD Vratišinec nosila je balone s porukom 'Will you marry me' prema pomalo šokiranoj Antoniji - ispričao je Mihael za Međimurske novine.

Planiraju vjenčanje za sljedeću godinu

Mihael je potom došao s prstenom i objasnio Antoniji, inače vatrogasnoj časnici i blagajnici DVD-a da je prosidbu odlučio upriličiti na ovakav način pred svim ovim ljudima jer su povezani s vatrogascima, koji su ih pratili do sada i pratit će ih ostatak života.

- Hoćeš li provesti taj ostatak života sa mnom? - upitao je Mihael Antoniju, pritom kleknuvši pred nju.

Presretna Antonija je pristala, a iako točan datum nije zakazan, svadba se planira za sljedeću godinu. Uzbuđeni budući mladenac za Međimurske novine je rekao da je sve počelo zaljubljenim pogledima, da bi se prava ljubav dogodila prije nekoliko godina.