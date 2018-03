Romantika na mostarski način: Zaprosio djevojku na stadionu

Jedan je Mostarac prvi proljetni dan iskoristio za prosidbu, a nije ga ni omelo ni hladno vrijeme u gradu na Neretvi. Lokacija? Stadion pod Bijelim Brijegom na kojemu nastupa Hrvatski športski klub Zrinjski.

"Ines, udaj se za mene", stajalo je na velikom transparentu kojega je osvijetlilo nekoliko baklji.

Mostar: Zaprosio je na stadionu pod bengalkama Mostar: Zaprosio je na stadionu HŠK Zrinjski Mostar pod bengalkama 💑 Posted by Bljesak.info on 21. ožujka 2018

Neizvjesnost je potrajala nekoliko trenutaka, no završila je kad je Ines rekla sudbonosno "da" i priopćila to ekipi koja je za to navijala.

Sretno u braku!