Prošlogodišnji luftići odlaze u povijest: Novi postaju pravi hit

Hvilken kan du bedst lide? 🙌 #1 #2 #eller3 #jegkanbedstlidenr2 #flamingo #badedyr #samsclub #delaverbaredevildestebadedyr #ilikethem #samsclubfinds #waterworld

A post shared by Kristina Sienna (@envaskeaegtewrapgirl) on Mar 11, 2018 at 3:17am PDT