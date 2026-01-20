Rebeka otkriva kako je kupila kuću bez kredita: 'Mjesečno zaradim 86.000 €! Evo kako'

Jedan od njezinih najvažnih poduhvata, kaže Rebeka, je pokretanje programa pristupačnog stanovanja za obitelji s nižim primanjima. Kroz tu inicijativu, Britanka vlastitim sredstvima kupuje kuće i zatim ih iznajmljuje po nižim cijenama od onih na tržištu. Te nekretnine će ostaviti svojoj djeci i tako im omogućiti financijsku sigurnost...
Rebecca Goodwin (30) britanska je influencerica.
Kaže kako mjesečno na Only Fansu zaradi i preko 100.000 dolara (86.000 eura), a najdraže joj je snimati razne parodije poznatih filmova.
Novac kojeg zaradi ulaže u nekretnine, koje potom iznajmljuje, cijeli taj biznis planira ostaviti svojoj djeci.
Na raznim društvenim mrežama prati je više od pola milijuna ljudi, a sebe predstavlja i kao komičarku
U veljači 2025. godine postala je viralna nakon što je napustila podcast "Reality check show" u kojoj su joj tri voditelja postavljala neugodna pitanja i izrugivali je.
Dečkima je spustila kako plaća više od 200.000 funti porez godišnje, kako je pokrenula inicijativu za pristupačne stanove, pa je otišla iz studija.
Kad je objavila da je kupila luksuznu kuću bez kredita, neki su je napali zbog “lošeg primjera” za mlade, dok su drugi slavili njezin poslovni uspjeh.
Ona je javno odgovorila hejterima vrlo direktno, što je dodatno pojačalo skandal.
"Ljudi me osuđuju jer sam zaradila novac na svoj način. Ali isti ti ljudi šute kad muškarci rade isto", izjavila je.
