Reklama za traktor zbunila je ljude: Koje je boje vozilo? Zašto sam ovdje. Želim biti farmer...

Talijanska tvrtka "IVONE Trattori" dokazala je da se uz pravu marketinšku strategiju i najrobusniji proizvodi mogu pretvoriti u internetsku senzaciju. Njihova najnovija objava na Instagramu, koja promovira moćni traktor Landini, postala je viralni hit.

U kratkom videu, atraktivna manekenka u pripijenom traper kombinezonu i visokim potpeticama samouvjereno predstavlja karakteristike plavog traktora Landini Serie 5-100. Od motora s 95 konjskih snaga do klimatizirane kabine, ljepotica s lakoćom manevrira oko golemog stroja, stvarajući nesvakidašnji spoj glamura i teške mehanizacije.

Objava je dio posebne ponude, no čini se da je metoda promocije zasjenila sam proizvod.

"IVONE Trattori" je ugledna obiteljska tvrtka iz talijanskog grada Gioia del Colle, koja se već tri generacije bavi prodajom i servisiranjem poljoprivrednih strojeva. Kao ovlašteni zastupnici za poznate brendove poput Landinija, tvrtka je poznata po profesionalnosti i tradiciji, zbog čega je ovaj marketinški potez bio još veće iznenađenje. Ovim su potezom pokazali da idu u korak s modernim trendovima oglašavanja na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Reakcije publike nisu izostale, a komentari su preplavili objavu.

"Moj algoritam je fino izrađen i brušen da me dovede ovdje", napisao je jedan korisnik, dok je drugi duhovito dodao:

"Odjednom silno želim postati farmer". Mnogi su se našalili kako im traktor uopće ne treba, ali da će ga nakon ove reklame ipak kupiti.

"Ne treba mi traktor, ali sad ću si ga kupiti", priznao je jedan od pratitelja na talijanskom.

Ova nekonvencionalna kampanja uspjela je u onome što je i bio cilj – privući ogromnu pažnju i pokrenuti raspravu.