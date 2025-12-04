Restorani u New Yorku objavili rat influencerima: 'Dosta je besplatnih obroka i ucjena!'

Restorani diljem New Yorka zasuti su zahtjevima samoprozvanih "influencera" koji traže besplatnu hranu, no ugostitelji postaju sve svjesniji da su mnogi od njih zapravo prevaranti. Nakon što je navodna influencerica Pei Chung prošlog mjeseca napustila nekoliko popularnih restorana u Williamsburgu ostavivši za sobom neplaćene račune u iznosu većem od 3.700 €, osoblje restorana diljem grada počelo je javno iznositi šokantne zahtjeve s kojima se svakodnevno suočavaju.

Čak i manji restorani i kafići, prema pisanju New York Posta, svakodnevno primaju od nekoliko do čak "desetaka" upita od osoba koje tvrde da su utjecajne u svijetu hrane.

Neki imaju drskosti tražiti magnum boce šampanjca Krug vrijedne preko 280 €, dok drugi očekuju stotine eura vrijedne obroke u zamjenu za objavu na društvenim mrežama - čime prvenstveno promoviraju vlastiti brend.

"Jednostavno je previše influencera koji iskorištavaju priliku da dobiju besplatnu hranu samo zato što će nešto 'objaviti'. To je postao način za dobivanje besplatnih stvari od poduzeća, ali za nas to nije besplatno", izjavila je Rupsi Shrestha, vlasnica kafića No Nazar Cafe u East Villageu.

Za razliku od profesionalnih kritičara hrane iz velikih medijskih kuća, koji uvijek plaćaju svoje obroke i večeraju anonimno, najveći problemi nastaju s takozvanim "mikro influencerima". Riječ je o osobama s do 50.000 pratitelja koje nude vidljivost na svojim profilima u zamjenu za besplatne usluge.

John Truong, vlasnik vijetnamskog restorana Chef Papa u Queensu, ispričao je kako takva suradnja lako može poći po zlu. U rujnu mu se javila influencerica Fahmida Sultana (@Medesoo0) s prijedlogom - besplatna hrana u zamjenu za video koji će objaviti svojim 45.000 pratitelja.

Iako je bio skeptičan jer Sultana uglavnom objavljuje sadržaj o kozmetici, odlučio joj je pružiti priliku.

Foto: canva ilustracija

"Došla je, predstavio sam joj cijeli jelovnik i rekao da može naručiti što god želi", rekao je Truong. Naručila je pet glavnih jela, dva predjela i četiri pića, a račun je iznosio oko 185 €.

Nakon obroka, Sultana se zahvalila i rekla da je iskustvo bilo sjajno, no nakon toga joj se izgubio svaki trag. Tek kada je Truong u studenom objavio video u kojem je proziva, ističući da je ostavila napojnicu od svega 5,50 €, ona je konačno reagirala - ostavivši bijesnu i u međuvremenu obrisanu recenziju.

"Mi vlasnici se oslanjamo na influencere za promociju... vjerovali smo ovoj osobi, a osjećam se kao da nas je prevarila", rekao je Truong u svom videu.

Istina je da društvene mreže imaju ogroman utjecaj na moderne prehrambene navike. Prema istraživanju marketinške agencije MGH iz siječnja, čak 98 milijuna ljudi, odnosno 58% američkih korisnika TikToka, posjetilo je restoran nakon što su ga vidjeli na toj platformi. To je porast od gotovo trećine u odnosu na 2022. godinu.

Manji poduzetnici, osobito na početku poslovanja, osjećaju pritisak da pristanu na takve suradnje, nadajući se da će im to donijeti veću posjećenost.

"Čak i ljudi s vrlo malo pratitelja imaju ista očekivanja kao netko s velikim brojem. Vlasnici restorana osjećaju da moraju slijediti taj trend, ali riskiraju da ih influenceri napadnu ako im ne udovolje", objašnjava Jason Kaplan, konzultant za restorane. "Svatko s telefonom danas može postati influencer. To je ista situacija kao u ranim danima Yelpa, kada je svatko postao kritičar hrane."

Ugostitelj Stratis Morfogen, vlasnik restorana Diner 24, kaže da je i sam bio žrtva prevaranata, ali je naučio kako provjeriti influencere prije nego što im ponudi besplatne obroke.

"Kada utvrdim da je 80% njihovih pratitelja, lajkova i komentara lažno ili kupljeno, ne ulazim u suradnju", rekao je Morfogen, dodajući da je dobivao zahtjeve za besplatne obroke za čak četiri osobe po influenceru. "Kažem ne. Mi ne plaćamo za objave."

Ipak, zauzimanje čvrstog stava može se i obiti o glavu. U srpnju se kuhar Luke Sung iz San Francisca našao na udaru javnosti nakon sukoba s influencericom Karlom Marcotte. Nakon što ju je upitao koliko ima pratitelja i kritizirao njezin doseg, ne znajući da je njegov poslovni partner dogovorio suradnju, njezin viralni video o neugodnom iskustvu doveo je do golemog bijesa javnosti i na kraju zatvaranja njegovog restorana.

U sezonskom grčkom restoranu Calissa Hamptons, vlasnik James Mallios ispričao je kako se jedna influencerica uvrijedila kada joj je iz kurtoazije ponudio besplatnu bocu Veuve Clicquot šampanjca vrijednu 55 € i umjesto toga zahtijevala bocu čija cijena prelazi 280 €.

"Zahtijevali su vintage Krug magnum, tvrdeći: 'Rekli ste boca šampanjca'", prisjetio se Malios. Budući da je imala velik broj pratitelja, osjećao se prisiljenim udovoljiti zahtjevu.

U međuvremenu, situacija se za neke okreće. Otkako je objavio video u kojem proziva Sultanu, vlasniku Chef Papa restorana, Johnu Truongu, broj pratitelja je eksplodirao. Sada svakodnevno prima desetke ponuda za suradnju - mnoge od njih dolaze od influencera koji su, zgroženi ponašanjem svoje kolegice, obećali napraviti poštenu recenziju.