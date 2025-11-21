Urnebesan video: Ulovio bandu rakuna u garaži! Kad su ga ugledali svi su se 'zaledili'

Korisnik Reddita doživio je poprilično iznenađenje kada je otišao provjeriti izvor neobičnih zvukova u svojoj garaži. Umjesto očekivanog problema s mehanizmom vrata, zatekao je cijelu "bandu" rakuna kako mirno sjedi na vodilici, zureći u njega kao da su uhvaćeni usred tajne operacije.

Scena je postala internetska senzacija nakon što je video objavljen na Redditu pod naslovom "Cijela ekipa je tamo".

Video prikazuje pet rakuna poredanih na metalnoj konstrukciji iznad garažnih vrata. U trenutku kada ih je vlasnik kuće otkrio, životinje su se potpuno umirile, usvojivši taktiku "ako se ne mičemo, možda nas neće vidjeti". Njihovi pogledi upućeni prema kameri i komična ukočenost izazvali su lavinu reakcija na popularnoj društvenoj mreži.

Objava je brzo prikupila više od devet tisuća glasova i stotine komentara, a korisnici su se natjecali u duhovitosti. Najpopularniji komentar, s gotovo 1500 glasova, jednostavno glasi: "Ne... mrdaj... se...", savršeno sažimajući napetost situacije. Drugi su se nadovezali s referencama na popularnu kulturu, citirajući film "Jurski park": "Stani! Njihov vid se temelji na pokretu."