Rodila je dečka! Žirafa April postala je mama po peti put

Slavna žirafa April u subotu je rodila, i to ispred publike koja je rođenje bebe pratila preko YouTubea. Oko 60.000 obožavatelja ove celebrity životinje koja je s nestrpljenjem iščekivala porod danima je bila pratila live prijenos i čekala veliki trenutak.

April je rodila muško mladunče koji još uvijek nema ime u 12.40 po lokalnom vremenu u Animal Adventure Park u mjestu Harpursville, u državi New York, piše Daily Mail.

Ukupno 300.000 ljudi je prijenosom uživo pratilo porod i čekalo da beba žirafa stane na noge i počne sisati.

- Uspjeli smo! Nakon 15 mjeseci trudnoće, zahvalni smo što smo dobili zdravo mladunče o kojem sada brine njegova majka - izjavio je vlasnik parka Jordan Patch.

Kako je broj žirafa u divljini već godinama u opadanju, svako nam je mladunče izrazito važno - dodao je.

Giraffe Welcome 2019

March 16th 12:43 pm



Welcome to the world little one!

Approximately 12:43 pm, our calf made its big “splash” into the world! Dr Tim quickly identified we had welcomed a baby boy!#GiraffeWatch2019 #AnimalAdventurePark #ApriltheGiraffe pic.twitter.com/PsCcFwRx6j