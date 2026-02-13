Obavijesti

U BRITANSKOM ZOO-U

Rodio se preslatki narančasti majmun: 'Rijedak je i ugrožen!'

Foto: Lee Button/ZSL

Françoisovi languri su ugrožena vrsta i smatra se da ih u divljini postoji još samo oko dvije tisuće. Prirodno stanište su im Kina i sjeverni Vijetnam, gdje ih ljudi ilegalno love zbog mesa...

U najvećem zoološkom vrtu u Ujedinjenom Kraljevstvu na svijet je došao simpatičan i rijedak majmun jarko narančaste boje. Međutim, posjetitelji će ovu posebnu evolucijsku neobičnost moći vidjeti samo ograničeno vrijeme, dok mladunče ne odraste.

Stručnjaci su rođenje opisali kao "zraku nade" za ovu ugroženu vrstu. Mužjak Françoisovog langura rođen je prvog veljače u Zoološkom vrtu Whipsnade, a na svijet ga je donijela desetogodišnja majka Nguyen uz devetogodišnjeg oca Wanga, piše The Sun. 

Françoisovi languri su ugrožena vrsta i smatra se da ih u divljini postoji još samo oko dvije tisuće. Prirodno stanište su im Kina i sjeverni Vijetnam, gdje ih ljudi ilegalno love zbog mesa i upotrebe u tradicionalnoj medicini. Zbog toga je svaka prinova u zoološkim vrtovima iznimno važna za opstanak vrste. Tim u zoološkom vrtu Whipsnade za rođenje je saznao od uzbuđenog posjetitelja koji je primijetio majku Nguyen kako u naručju nosi novorođenče.

Endangered monkey born at UK zoo - and it's bright orange
Foto: Profimedia

Amanda Robinson, voditeljica odjela za primate u zoološkom vrtu Whipsnade, izrazila je oduševljenje zbog prinove.

​- Oduševljeni smo što imamo bebu Françoisovog langura u našoj skupini u Whipsnadeu - rekla je.

​- Znali smo da Nguyen očekuje prinovu, ali kada smo u nedjelju završili jutarnji obilazak, još nije okotila. Samo sat vremena kasnije, kada nas je posjetitelj počeo ispitivati o 'narančastom majmunu', znali smo da to može značiti samo jedno! Nažalost, procjenjuje se da je u divljini ostalo samo dvije tisuće ovih primata, pa je svako rođenje zraka nade za vrstu.

Zašto se rađaju narančasti?

Mladunci Françoisovog langura rađaju se s upečatljivom narančastom dlakom koja s vremenom, kako odrastaju, potamni i postane potpuno crna. Smatra se da im krzno boje mandarine pomaže da budu lako uočljivi roditeljima i drugim članovima skupine dok se o njima brinu. Ova biološka prilagodba osigurava da mladunci nikad ne ostanu neprimijećeni u gustim krošnjama drveća.

Majci Nguyen ovo također nije prvo mladunče. Ona je ranije na svijet donijela još jednog mužjaka, nazvanog Bao.

Endangered monkey born at UK zoo - and it's bright orange
Foto: Lee Button/ZSL

Françoisovi languri žive u skupinama koje predvode ženke, gdje sve ženke pomažu u brizi za mlade. Takav sustav, poznat kao aloroditeljstvo, ključan je za razvoj i sigurnost mladunaca. Amanda Robinson dodala je kako se i ostatak skupine veseli prinovi.

​- Stariji mužjaci, Bao, Jinfo i Yentu, nisu toliko zainteresirani za pomaganje kao druga majka Lulu, ali su vrlo uzbuđeni što imaju mladunca u skupini i uskoro će se zajedno igrati.

ZSL, dobrotvorna organizacija za očuvanje prirode koja stoji iza zoološkog vrta Whipsnade, dio je međunarodnog programa uzgoja za očuvanje vrste, čiji je cilj povećati broj Françoisovih langura i osigurati njihovu budućnost.

