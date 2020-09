Rujan je stigao, ljeto nam je još tu, ali odmiče. Gdje ste za Novu?

<p>I tako dok svi misle da se opraštamo od ljeta, neke takvo ponašanje uopće ne smeta. Spremni su za zimu i ponešto hladniju klimu.</p><p>Ipak, razmjerno svjež u ovom tjednu bit će još samo četvrtak, a sunčanije i toplije već u petak. Do nedjelje će se temperature penjati do 30 stupnjeva, a takva toplina bit će osjetna u više hrvatskih krajeva.</p><p>Tek je u središnjoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu moguća pokoja kap kiše, ali i to je sasvim normalno, tako ovo kasno ljeto diše.</p><p>Ako gospodin Vakula od petka najavljuje sunčanije vrijeme, onda tu stvarno više nema dileme! Za vikend će mjestimice biti i vruće, a slično vrijeme najavljuju i tjednima ubuduće.</p><p>Kupajte se u moru dok se ljeto još ne da jer će luftići i kreme uskoro postati uspomena blijeda!<br/> </p>