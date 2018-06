'Sa sirovom hranom mojem mačku nestali su svi problemi'

Na tržištu postoji veliki izbor hrane za naše četveronožne ljubimce, zato odabrati 'najbolju' nije nimalo lagan zadatak. Ne znajući što odabrati ili razočarani izborom, vlasnici pribjegavaju alternativnim rješenjima poput pripremanja sirovih obroka kod kuće (RAW) ili kupnje BARF-a.

U Hrvatskoj se sve više vlasnika odlučuje na davanje isključivo sirovih obroka svojim ljubimcima što nam dokazuje Facebook grupa RAW FOOD za pse i mačke - info & help. Odlučili smo provjeriti zašto su se odlučili na takav izbor i zašto je sirova hrana tako dobra te upitali vlasnicu Ivanu Radić, ujedno administratoricu navedene grupe.

Foto: Ivana Radić Koje su prednosti sirove prehrane kod pasa i mačaka?

Za početak, jedino sa sirovom hranom možete 100% znati što dajete svojem ljubimcu. Prednosti sirove hrane se mogu možda najbolje vidjeti kroz probavu - isto kao i kod ljudi. Zdravlje probavnog sustava ukazuje na općenito stanje organizma. Kod komercijalne hrane koja je puna žitarica/voća i povrća primijetit ćete da životinje obavljaju nuždu više puta dnevno i to obilno. To je jedan od pokazatelja nekvalitetne hrane, odnosno neprilagođenosti hrane organizmu kojem je namijenjena.

Ako su hranjeni sirovom hranom, primijetit ćete da ne samo da obavljaju nuždu rjeđe, nego je izmet puno manjeg obujma, puno kompaktniji i jako bitno za mačkoljupce čiji ljubimci imaju toalet unutar kuće - puno manje zaudara! Zašto? Zato što tijelo uspije razgraditi sve uneseno pa ostane jako malo toga što je potrebno izbaciti van.

Također, kod hranjenja sirovom hranom jako brzo se počnu vidjeti promjene na psu/mački - sjajnija dlaka, manje se linjaju, energičniji su, žvakanjem kostiju i komada mesa se čiste zubi i jačaju mišići glave (što je svojevrsni ispušni ventil za njih), redovito se i bolje prazne analne žlijezde zbog konzistencije izmeta, manji zadah, i na kraju krajeva bolji imunitet i otpornost organizma što igra veliku ulogu u "odbijanju" unutarnjih i vanjskih parazita te manja šansa za bakterijskim infekcijama kao što je npr. salmonela.

Koji su nedostaci sirove prehrane?

Nedostaci su usko vezani sa stilom života vlasnika. Prije svega, potrebno je imati zamrzivač. Mi koji hranimo svoje životinje zato investiramo ili u velike zamrzivače (ako imate više pasa, da ne morate svakih par dana pripremati hranu) ili natrpamo svoje male zamrzivače s njihovom hranom, što onda ostavlja malo mjesta za našu hranu.

Ako sami pripremate hranu za svoje ljubimce poput mene, to podrazumijeva česti odlazak u mesnicu po sve potrebno i nekoliko sati pripreme obroka. Susrela sam puno ljudi koji su odustali od raw fooda baš zbog tog manjka vremena ili volje za pripremom.

Jedan od nedostataka je manjak angažiranosti vlasnika. Pseći/mačji nutricionizam je jednako kao i ljudski podložan promjenama, i nema nekog pravila ili dobitne kombinacije koje se možete slijepo pridržavati. Potrebno je izdvojiti vremena za informiranje, isprobati na vlastitom ljubimcu što njemu odgovara, i ne se slijepo držati nekih svojih uvjerenja koja mogu na duge staze ugroziti zdravlje vašeg ljubimca.

Kako znate točnu količinu obroka?

Svaki je pas drukčiji, isto kao i mačka. Neki su malo više aktivni, što zahtjeva više hrane, neki trebaju smršaviti, pa je potrebno manje. Dobra stvar je što unutar tjedan dana već možete vidjeti da li dajete dovoljne količine hrane jer će se životinja brzo udebljati/smršaviti.

Naravno, postoje neka generalna pravila za doziranjem od kojih svi krećemo, a to je da se psu daje 2-3% od njegove idealne težine. Znači ako je pas pretio, daje mu se oko 2% njegove težine, dok će se psu koji je mršaviji davati do 4% kako bi se popunio, i onda se nastavlja davati dalje oko 3%.

'Kompletan sirovi obrok za psa i mačku' bi se trebao sastojati od 80% mišićnog mesa, 10% kostiju, 5% jetre i 5% nekog drugog organa poput mozga ili bubrega. Jednom kada vidite da se ljubimac navikao na takvu vrstu hrane (što može biti period

od par dana ili do nekoliko tjedana), možete dodati i pseći/mačji "superfood" poput jaja i ribe (koju je potrebno prethodno smrznuti na 3 tjedna kako bi se ubili potencijalni paraziti).

Foto: Ivana Radić Postoje razne kombinacije sastojaka koji se mogu davati psu ovisno o njegovim potrebama ili starosti. To su temeljac od kostiju, povrće kuhano na pari ili sitno sjeckanog (kako bi lakše izvukli nutrijente), voće, raznorazno bilje poput koprive, morskih algi, čak školjke poput kamenica, začini poput organske kurkume, raznorazna ulja i sl.

Što se samog mesa tiče, nastojimo tijekom mjesec dana rotirati barem 3-4 različita proteina, pa tako dajemo piletinu, puretinu, govedinu/junetinu/teletinu, konjetinu, janjetinu, pačetinu, čak i divljač. Ono što jedino ne dajemo sirovo je svinjetina zbog mogućnosti zaraze Aujeszkyjem, odnosno virusom lažne bjesnoće, koji čini se kod nas još uvijek nije iskorijenjen (ali ne bojte se, termička obrada se rješava i tog problema!).

Kako ste se naučili hraniti svog psa sirovom hranom?

Ja sam zapravo odlučila davati sirovu hranu zbog mačka, koji je srčani bolesnik. Nakon kastracije je počeo imati problema sa kristalima u mokraći, odnosno kamencem. U jednom trenutku stanje je bilo toliko kritično da je trebao na operaciju

kako bi mu odstranili kristale iz mjehura.

Prvo je dobivao suhu hranu na preporuku veterinara, namijenjenu rješavanju tog problema, ali sam nakon nekoliko mjeseci primijetila probleme. Počeo se debljati, bio je bezvoljan, zubi su mu se počeli kvariti.. On je tada imao tek 3 godine, a sa svim problemima koji su ga mučili izgledao je i ponašao se kao mačak od 10 godina. To me natjeralo na neke drastične promjene.

Odlučila sam mu davati čisto meso uz najkvalitetniju suhu hranu koju sam mogla naći na tržištu (bez žitarica i povrća, samo meso). Nakon tjedan dana se već počeo ponašati skroz drukčije, počeo se opet igrati, trčati po kući, ali je bio i opušteniji. Tada sam krenula istraživati o hranjenu ljubimaca isključivo sirovom hranom gdje sam otkrila mnoga istraživanja kao i strane grupe o RAW hrani.

Nakon nekoliko mjeseci hranjenja isključivo sirovom hranom, odlučila sam odvesti mačka na pregled. Po prvi put od kastracije, veterinar je rekao da nema kristala niti u tragovima, da je lijepo smršavio, krvna slika je bila savršena i problemi sa srcem pod kontrolom!

Foto: Ivana Radić

Naravno, psa sam si prebacila na sirovo čim sam vidjela pozitivne promjene na mačku. Mogu reći da sam od odlaska kod veterinara svakih nekoliko mjeseci došla do odlaska jednom godišnje i to na rutinsku kontrolu! Imala sam sreće da su i jedan i drugi jako lijepo i s guštom prihvatili sirovu hranu, i mislim da više nije nikome u interesu vratiti se na staro.

Koliki su troškovi hranjenja sirovom hranom i kako birate gdje ćete kupiti meso?

Ako računamo da prosječan vlasnik ljubimca kupuje prosječnu hranu srednje do niske kvalitete (ne krivicom samog vlasnika, jednostavno je takva kvaliteta hrane na našem tržištu), raw hrana ispadne nešto skuplja.

Troškovi ovise i o načinu kupovine namirnica - uzimate li unaprijed pakiranu sirovu hranu, radite li ju sami, kupujete li u mesnicama ili na akcijama u dućanima i možete li nabaviti od obitelji sa sela nešto besplatnog mesa.

Trošak za jednog mačka od 4 kg i psa od 30 kg može biti između 250-600 kn mjesečno. Ja ne štedim nimalo što se tiče njihove hrane, kupujem svo meso u mesnicama ili na tržnici, domaća jaja, jadransku srdelu, radim im temeljce od kostiju, "slatkiše" od sušenog mesa, i stalno eksperimentiram i isprobavam nešto novo! Moji troškovi su u prosjeku 400-500 kn/mj.

Zašto većina veterinara ne preporučuje sirovu prehranu za pse?

Mislim da je jako puno veterinara svjesno koliko je raw hrana zapravo dobra, ali su isto tako svjesni koliko može napraviti štete ako su vlasnici neinformirani i ako se ne prakticira savjesno. Zbog svoje neinformiranosti ostaju na počecima previše vremena, uskraćuju životinjama potrebne namirnice, daju krive omjere ili krivu hranu zbog čega se mogu pojaviti problemi za koje okrivljuju sirovu prehranu.

Puno je lakše preporučiti suhu hranu kojoj znaju sastav, a za koju znaju da nije idealna, ali barem neće napraviti probleme neko vrijeme. Razumijem veterinare i njihov strah, iako moram priznati da neka neinformiranost postoji i u tim krugovima.

Čula sam legende da će 'pas postati krvoločan kada okusi meso' od trenera, uzgajivača, samoprozvanih ljubitelja pasa... Evo, ja imam dvije 'krvoločne zvijeri doma' i još sam uvijek živa.

Foto: Ivana Radić

Koje su opasnosti povezane sa sirovom prehranom?

Svaka vrsta prehrane ima svoje rizike. Kod raw hrane je rizik minimalan ukoliko je vlasnik informiran. Važno je pripaziti dok psi jedu kost kako ne bi došlo do gušenja. Nakon pripreme mesnih obroka, potrebno je dobro očistiti i dezinficirati kuhinju kako bi se smanjila mogućnost bilo kakve zaraze (iako je ona zapravo jako mala ako se priprema meso namijenjeno i ljudskoj konzumaciji). Dok se pas možda neće zaraziti salmonelom ukoliko je to meso zaraženo, malo bi dijete moglo, tako da valja imati na umu i

takve stvari.

Ostalih opasnosti realno nema ako se pridržava smjernica za hranjenje sirovom hranom.

Što biste savjetovali vlasnicima koji žele početi hraniti svog psa sirovom hranom?

Oni koji nisu spremni napraviti tako drastičnu promjenu, ne moraju davati isključivo sirovu hranu. Postoji opcija da se kombinira sa suhom hranom koju već daju, jer je i nešto sirovog mala promjena u inače jednoličnoj prehrani. Ako se odlučite za prelazak na 100% sirovu hranu, prvo se dobro informirajte, pa krenite postepeno.

U svakom slučaju potičem sve vlasnike pasa i mačaka da čitaju sastav na suhoj i konzerviranoj hrani - ono što se reklamira kao kvalitetna hrana sa puno mesa, ne mora značiti da to uistinu i jest.

Napomena: Stavovi izraženi u ovom tekstu ne odražavaju preporuku ili stručno mišljenje, već su samo detaljno izneseno iskustvo jedne vlasnice psa. Valja uvijek imati na umu da svi psi nemaju istu sposobnost probavljanja sirove hrane te da sirovo, termički neobrađeno meso može biti izvor bakterija i parazita i kao takvo može predstavljati opasnost za zdravlje psa. Vlasnici moraju s punom odgovornošću donijeti najbolju odluku o prehrani svog psa, te, po mogućnosti, uzeti u obzir preporuke veterinara koji će vas najbolje informirati o mogućim opasnostima sirove i termički neobrađene hrane.

