Obavijesti

Viral

Komentari 33
ĐAKON MATO ZIRDUM

Samoborke se hvale: 'Imamo najzgodnijeg svećenika', 'Sad će crkva svaki put biti krcata...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Samoborke se hvale: 'Imamo najzgodnijeg svećenika', 'Sad će crkva svaki put biti krcata...'
Foto: Radio Samobor

"Već vidim punu crkvu"; "Ići ću u crkvu samo zbog njega", "Imamo najzgodnijeg svećenika, a i duša mu je krasna"... Nižu se komentari.

Dekretom zagrebačkog nadbiskupa, monsinjora Dražena Kutleše, na svoj đakonski praktikum u samoborsku Župu svete Anastazije mučenice raspoređen je velečasni Mato Zirdum iz Župe Svih svetih u Sesvetama, objavio je Radio Samobor.

- Na jučerašnjoj nedjeljnoj poldanici, Zajednica mladih, kao i svi na misi okupljeni svećenici i župljani, poželjeli su mu dobrodošlicu u ovdašnju župu. Đakon Mato Zirdum u samoborskoj će župi djelovati do svog svećeničkog ređenja polovicom sljedeće godine - stoji u objavi.

Foto: Radio Samobor

Koja je privukla velik broj reakcija... 

AKTIVAN NA TIKTOKU VIDEO Zgodni svećenik zaludio internet. Zove na misu, a žene mu pišu: 'Oče, zgriješila sam'
VIDEO Zgodni svećenik zaludio internet. Zove na misu, a žene mu pišu: 'Oče, zgriješila sam'

"Već vidim punu crkvu"; "Ići ću u crkvu samo zbog njega", "Imamo najzgodnijeg svećenika, a i duša mu je krasna"... Nižu se komentari.

Brojni Samoborci i Samoborke poželjele su mladom Zirdumu puno sreće u budućnosti....

Foto: Radio Samobor

- On je osoba koja se 100% daje za ono za što zapne. Za njega bi malo bilo reći da je natjecateljskog duha. Taj svoj natjecateljski duh uzgaja u natjecanju sa svojom braćom. Natječu se u svetosti, a konkurencija je velika jer braće ima mnogo budući da je franjevac. On je čovjek iz naroda, momak s kvarta koji voli svoj habit za koji kaže da kad ga oblači osjeća se kao da oblači Supermanovo odijelo. U jednu ruku, to i je Supermanovo odijelo budući da smjera na jednu veliku zadaću – brigu o dušama. Ako ga sretneš, pazi se. Ima jedno dodatno čulo – ono za pronalazak duhovnih poziva - predstavljen je Zirdum na stranicama SKAC Palma prije nekoliko godina.

HIT SNIMKA VIDEO Svećenik je na krštenju majci kazao 'otkrijte grudi'. On mislio na bebine, ona na svoje
VIDEO Svećenik je na krštenju majci kazao 'otkrijte grudi'. On mislio na bebine, ona na svoje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
FOTO 30 krindž vjenčanja! Žena u toplesu, piton oko vrata i upropaštene fotke. I to nije sve!
VADI KUME KEŠ...

FOTO 30 krindž vjenčanja! Žena u toplesu, piton oko vrata i upropaštene fotke. I to nije sve!

Vjenčanja su obično dan za pamćenje, ali ponekad se dogodi da ne ispune očekivanja, nego postanu prava noćna mora. Od prolaznica u toplesu, preko pitona omotanog oko vrata mladoženje, do potpuno upropaštenih fotografija koje zauvijek hvataju pogrešne trenutke - ovih 30 krindž vjenčanja iznova potvrđuje da čak i najposebniji trenuci mogu završiti na potpuno pogrešan način. Ponekad se na fotkama nađu neočekivani elementi koji samo dodatno kompliciraju stvari, a rezultat su prizori koji ostaju u sjećanju... iz pogrešnih razloga.
FOTO Na oglasima osvanuo stan u Zagrebu za 52.000 eura! Klika se kao lud, a ovako je uređen...
KAKO VAM SE SVIĐA?

FOTO Na oglasima osvanuo stan u Zagrebu za 52.000 eura! Klika se kao lud, a ovako je uređen...

Stanovi ispod 100.000 eura u Zagrebu su rijetkost, a ovaj je privukao pažnju građana. Zavirite u njega...
Optička iluzija koja je zbunila mnoge: Koja zgrada je bliže?
MOŽETE LI ODGONETNUTI?

Optička iluzija koja je zbunila mnoge: Koja zgrada je bliže?

Probajte svojim oštrim okom iz prve procijeniti koji je neboder bliži kameri. Neki će odmah reći da je to zgrada svjetlije boje s desne strane, što potvrđuju i komentari ispod objave na Redditu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025