Samoborke se hvale: 'Imamo najzgodnijeg svećenika', 'Sad će crkva svaki put biti krcata...'

Dekretom zagrebačkog nadbiskupa, monsinjora Dražena Kutleše, na svoj đakonski praktikum u samoborsku Župu svete Anastazije mučenice raspoređen je velečasni Mato Zirdum iz Župe Svih svetih u Sesvetama, objavio je Radio Samobor.

- Na jučerašnjoj nedjeljnoj poldanici, Zajednica mladih, kao i svi na misi okupljeni svećenici i župljani, poželjeli su mu dobrodošlicu u ovdašnju župu. Đakon Mato Zirdum u samoborskoj će župi djelovati do svog svećeničkog ređenja polovicom sljedeće godine - stoji u objavi.

Foto: Radio Samobor

Koja je privukla velik broj reakcija...

"Već vidim punu crkvu"; "Ići ću u crkvu samo zbog njega", "Imamo najzgodnijeg svećenika, a i duša mu je krasna"... Nižu se komentari.

Brojni Samoborci i Samoborke poželjele su mladom Zirdumu puno sreće u budućnosti....

Foto: Radio Samobor

- On je osoba koja se 100% daje za ono za što zapne. Za njega bi malo bilo reći da je natjecateljskog duha. Taj svoj natjecateljski duh uzgaja u natjecanju sa svojom braćom. Natječu se u svetosti, a konkurencija je velika jer braće ima mnogo budući da je franjevac. On je čovjek iz naroda, momak s kvarta koji voli svoj habit za koji kaže da kad ga oblači osjeća se kao da oblači Supermanovo odijelo. U jednu ruku, to i je Supermanovo odijelo budući da smjera na jednu veliku zadaću – brigu o dušama. Ako ga sretneš, pazi se. Ima jedno dodatno čulo – ono za pronalazak duhovnih poziva - predstavljen je Zirdum na stranicama SKAC Palma prije nekoliko godina.