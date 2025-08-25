VIDEO Zgodni svećenik zaludio internet. Zove na misu, a žene mu pišu: 'Oče, zgriješila sam'

Svećenik iz Romforda u Engleskoj izazvao je pravu pomutnju na internetu svojim videom na TikToku, a korisnici ga masovno uspoređuju s reality zvijezdom Scottom Disickom. Otac Jordan, vikar u crkvi sv. Eduarda Ispovjednika, na popularnoj društvenoj mreži TikTok pokušao je privući vjernike na misu, no reakcije koje je dobio ostavile su ga prilično zatečenim.

Video su preplavili komentari u kojima korisnici, a pogotovo korisnice, hvale njegov izgled i ostavljaju provokativne poruke, dok je jedna osoba duhovito primijetila: "Ovoj sekciji za komentare treba Isus".

Poziv na misu koji je postao viralan

U videu, otac Jordan, koji je oženjen i ima dvoje djece, odjeven u svećenički kolar, predstavio se kao novi vikar i pozvao članove zajednice da mu se pridruže na nedjeljnim misama.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Pozdrav, ja sam otac Jordan i drago mi je što sam novi vikar ovdje u crkvi svetog Eduarda Ispovjednika u Romfordu", rekao je u isječku koji je prikupio više od 1,4 milijuna pregleda. "Dođite i pozdravite, okupljamo se redovito tijekom tjedna i, naravno, nedjeljom. Čak i ako niste dugo bili, voljeli bismo vas ponovno vidjeti. Ovime vas samo pozdravljam. Bog vas blagoslovio."

Međutim, čini se da korisnici TikToka nisu čuli ništa nakon njegovog "pozdrav", jer su komentari ubrzo prerasli u pravo obožavanje. Jedna je žena napisala: "Ja sam muslimanka, ali Isuse Kriste...", dok je druga dodala: "Mislim da će Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno postati kršćanska zemlja."

Mnogi su iskoristili priliku za šalu, ostavljajući komentare koji su postali viralni.

"Oče, oprosti mi jer sam sagriješila", napisala je jedna korisnica.

Četvrta je pitala: "Nudite li privatne ispovijedi? Pitam za prijateljicu." Druga se nadovezala: "Obavljate li kućne posjete? Mislim da mi je spavaća soba ukleta i treba joj čišćenje."

Mnogi drugi su, kako piše Daily Mail, zgodnog svećenika usporedili sa Scottom Disickom, poznatim po svojoj ulozi u reality showu "Keeping Up with the Kardashians".

"Ne, ti nisi otac Jordan! Ti si Scott Disick", stoji u jednom komentaru, dok su drugi jednostavno pitali: "Scott Disick, jesi li to ti?"

U sljedećem videu, otac Jordan obratio se svojim novim pratiteljima, rekavši da je pročitao sve komentare i upitao: "TikTok, jesi li dobro?"

Stavljajući dlan na čelo u nevjerici, dodao je: "Čak je i moja mama vidjela. Tako je ponosna."

Nakon što se osvrnuo na lavinu komentara, karizmatični svećenik odgovorio je i onima koji su sumnjali da je točno znao što radi.

"Neki od vas misle da sam znao što radim. Uhvatili ste me. Stao sam ispred predivne crkve u svojoj svećeničkoj odjeći i nabacio svoje najzgodnije poglede", rekao je sarkastično. "Čak sam i ovratnik spustio najniže što sam mogao. Praktički nepristojno. I za kraj, rekao sam 'ovime vas samo pozdravljam' na crkvenom TikTok računu s nula pratitelja, jer sam, naravno, znao da će dosegnuti preko milijun ljudi. To se zove mamac."

Jedna korisnica je zaključila: "Ako nismo bili dobro, sada jesmo! Putevi Gospodnji su zaista čudesni."