Sanellina remek djela: Medo od riže, Pink Panther od tirolske...

Ja sam Sanella Drobnjak, imam 46 godina, rođena sam i živim u Zagrebu. U slobodno vrijeme volim ukrašavati hranu, a njega u izolaciji imam napretek, školski mi se predstavila skromna Zagrepčanka za čije mi je radove oko zapelo već prije par tjedana u jednoj Facebook grupi dok sam tražila što skuhati taj dan. Grupa koja se, gle čuda, zove 'kaj bi danas kuhali', a s današnjim danom broji 57.000 članova.

Vjerojatno će mi zamjeriti što ću napisati sljedeće, ali Sanella je svakako jedna od zvijezda grupe. Odmah na početku priče o njenim kulinarsko umjetničkim kreacijama, dostavit ću vam i dokaz da je tomu tako...

Sada, kada sam vas zainteresirala za njen kreativni rad, možemo bez 'presinga' dalje.

Sanella već neko vrijeme objavljuje radove u grupi i ne želi niti slavu niti novce već samo uveseljavati druge. Upravo zato sam joj odlučila ponuditi medijski prostor, jer je tako skromna. Nekako sam je nagovorila da sudjeluje, što je svakako #malapobjeda, što za mene, što za nju jer će se njezin rad vidjeti i van Facebook grupe.

Nožić i daska za rezanje umjesto kista i platna

- Od ranijeg djetinjstva bavim se slikanjem i modeliranjem pa sam se odlučila kist i platno zamijeniti nožićem i daskom za rezanje, odnosno izražavati se preko hrane. Ideje mi dođu same od sebe i nikad ne kupujem namirnice za tu potrebu već se koristim onim što imam kod kuće i tako napravim priču. Svaki moj uradak priča svoju priču, barem ga tako dožive moji pratitelji u kulinarskoj grupi gdje objavljujem - priča nam ova kreativna Zagrepčanka.

Kada sam vidjela njene kreacije, zaključila sam da bi meni osobno bilo žao to pojesti, ali Sanella me upozorila da 'nije lijepo bacati hranu' i da je to i dalje hrana koju svakodnevno konzumiramo, samo malo ljepše upakirana.

- Uvijek nastojim prvo napraviti ono što iziskuje više vremena, na primjer dok se kuha gulaš, ja za to vrijeme oblikujem rižu ili krumpir i kasnije prelijem vrućim gulašom. Za uradak mi treba oko 30 minuta i pokušavam napraviti što manje otpada. Na mom tanjuru sve je jestivo - poručuje ova jedinstvena gastro umjetnica (tako smo je mi prozvali).

Više voli slana jela i povrće pa tako i osmišljava svoje kreacije. Najviše voli raditi sa svježim povrćem i voćem.

- Fascinira me što se sve može napraviti od hrane i kako ju vizualno možemo približiti pojedincima koji ju ne vole konzumirati (određene namirnice). Sa svakim tanjurom dajem i dio sebe, to me veseli i opušta - zaigrano će Sanella.

Najdraže jelo su joj 'balerinke', jelo od zapečenog punjenog patlidžana, a nakon samo jednog pogleda na njih, i vi ćete se oblizati, voljeli sastojke koje koristi za taj specijalitet ili ne.

- Pitaju me 'Zašto ne unovčiš svoj rad'? Moj odgovor je NE... Uživam stvarajući i usrećujući druge. Mnogi kažu 'uljepšali ste mi dan'. Ako je tako, tada sam i sebi uljepšala dan - kazala nam je Sanella te dodala kako za sada svoje radove dijeli u kulinarskoj grupi i na svome Instagram profilu.

Na nama je da još samo kažemo - popratite njen rad, probajte se i vi u ovo vrijeme izolacije inspirirati njime i - u slast!

Iskoristimo ovu samoizolaciju na najbolji mogući način, pomozimo jedni i drugima i podijelimo međusobno naše male pobjede. Inspirirajmo se međusobno i izađimo iz ove privremene situacije dosjetljiviji, zadovoljniji i spretniji.

