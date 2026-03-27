Sarajevski umjetnik opet bodri Zagreb: 'Ne dajte se, Purgeri!'

Foto: Midhat Kapetanović/Facebook

'Hvala na podršci! Baš nas je snašlo! A noćas je bio i potres!', pisali su korisnici Facebooka

"Izdržite, Purgeri moji", napisao je u petak sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović uz ilustraciju vjeverice Zagija. Maskota Univerzijade iz 1987. drži se za rasvjetni stup dok "udaraju" vjetar i kiša. Sarajlija je poznat po ilustracijama u kojima često šalje poruke podrške gradovima i državama koji se bore s teškim okolnostima. 

Napravio je to i tijekom zagrebačkog potresa 2020. godine kada je nacrtao Zagija i Vučka kako zagrljeni stoje među ruševinama. Prikazao ih je i kako se drže za ruke nakon petrinjskog potresa. Posvetio je ilustraciju i tragediji u Prečkom, jednu i djevojčici Danki...

- Hvala Midhade. Ti imaš ogromno srce za sve. Ali da ne bude da smo samo mi Zagrepčani "naježili", cijela Hrvatska je pod uzbunom. Nigdje nije veselo - napisala je jedna korisnica Facebooka. "Čovjek s velikim Č", nadovezala se druga. 

- Hvala na podršci! Baš nas je snašlo! A noćas je bio i potres! - pisali su. 

