Sarajevski umjetnik opet bodri Zagreb: 'Ne dajte se, Purgeri!'

"Izdržite, Purgeri moji", napisao je u petak sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović uz ilustraciju vjeverice Zagija. Maskota Univerzijade iz 1987. drži se za rasvjetni stup dok "udaraju" vjetar i kiša. Sarajlija je poznat po ilustracijama u kojima često šalje poruke podrške gradovima i državama koji se bore s teškim okolnostima.

Napravio je to i tijekom zagrebačkog potresa 2020. godine kada je nacrtao Zagija i Vučka kako zagrljeni stoje među ruševinama. Prikazao ih je i kako se drže za ruke nakon petrinjskog potresa. Posvetio je ilustraciju i tragediji u Prečkom, jednu i djevojčici Danki...

Nanizalo se mnoštvo komentara ispod zadnje ilustracije.

- Hvala Midhade. Ti imaš ogromno srce za sve. Ali da ne bude da smo samo mi Zagrepčani "naježili", cijela Hrvatska je pod uzbunom. Nigdje nije veselo - napisala je jedna korisnica Facebooka. "Čovjek s velikim Č", nadovezala se druga.

- Hvala na podršci! Baš nas je snašlo! A noćas je bio i potres! - pisali su.