Šefica bordela otkrila kakvi im muškarci najčešće dolaze: 'Žene ih znaju pratiti, bude tu urlanja'

Jedan muškarac došao je u kostimu polarnog medvjeda. Drugi je imao fantaziju gdje je on vodoinstalater, na kraju je cijelo vrijeme popravljao wc školjku. Bio je i slučaj gdje su uspjeli zapaliti sobu, prepričava najbizarnije stvari koje su se dogodile u bordelu kojim upravlja Kate De Noire.

Kako piše Daily Mail, Kate vodi jedan od najvećih bordela u Europi, a svoja iskustva svakodnevno dijeli na društvenim mrežama.

Bordel u kojem radi kao menadžerica je legalan, kaže kako su najčešće mušterije oženjeni muškarci od 35 do 55 godina, ističe i kako imaju dosta mušterija koje su jako uspješne u svojim poslovima, ali nemaju vremena za ljubav...

- Nekim oženjenima nedostaje bliskosti, ljubavi... Pa umjesto da nađu ljubavnicu, odabiru profesionalku - kaže Kate, koja je podijelila još nekoliko bizarnih anegdota iz bordela, pisao je NY Post.

- Bio je jedan muškarac koji je platio 4500 dolara. Odvezao se s curom koja radi u bordelu na groblje, podijelili su cigaretu i on ju je vratio natrag automobilom. To je bilo to - kaže Kate, koja je imala i mušteriju koja se odjenula u kostim pasa i počela gristi cipele po bordelu...

- Imamo slučajeva gdje žene prate partnere preko mobitela i doznaju gdje su. Onda dođu tu... Bude tu dosta urlanja - prepričava Kate i nastavlja:

- Jedna od luđih stvari bila je kad sam imala ženu koja je radila samo ponedjeljkom. A njezin muž bio je naš gost petkom. Nikad se nisu susreli, nisu imali pojma jedno radi tu, a drugo dolazi zbog užitka - kazala je za kraj...