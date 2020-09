Šime, zvijer od 30 tona. Kitu u Velebitskom kanalu stigao je prijatelj: 'Nešto ih drži ovdje'

Fantastične snimke dronom iz zraka snimili su blizu Zadra Grgur Pleslić i njegov Institut Plavi svijet. Jadranom ‘krstare’ dva kita, imaju svaki 15 metara

<p>Dva kita, a možda i tri, došla su na ‘godišnji odmor’ u Hrvatsku. Na granici ih nitko nije zaustavljao pa ne znamo koje su točno nacionalnosti, ali ono što se pouzdano može reći jest da pripadaju vrsti koja se jednostavno naziva - veliki kit. Svaki teži po tridesetak tona, a dugi su čitavih petnaest metara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Zadnje dane ljeta provode sunčajući bijele trbuhe. Igraju se s brodicama, ćaskaju ispuštajući prepoznatljive zvukove, a kad se umore degustiraju naše domaće, autohtone zooplanktonske račiće. I ponešto sitnih lokardi, papalina, što već bude taj dan na akciji u podvodnoj ribarnici.</p><p>A onda krenu u obilazak obale. Putuju u svom aranžmanu, nisu nasjeli na preskupe fish-piknik izlete.</p><p>A nerijetko se i razdvoje. Jedan želi ići vidjeti Opatiju, drugog više zanima Mali Lošinj i nema tu svađe. Dok je jedan, nazovimo ga Šime za potrebe teksta, ovaj vikend snimljen u Velebitskom kanalu, Vanja je zabilježen (ili zabilježena) između Vira i Molata.</p><p>Kretanje kitova uredno evidentira Institut Plavi svijet. Razgovarali smo s <strong>Grgurom Plesićem</strong>, direktorom tog znanstvenog programa.</p><p>- Sredinom kolovoza bili su na terenu u Velebitskom kanalu gdje smo snimali jednog, a onda smo počeli dobivati masovne dojave da se drugi kit nalazi na Kvarneru, između Krka i Opatije. Tada smo znali da su minimalno dva - kaže nam Plesić i mi smo se odmah obradovali. Znači li to da bismo u Jadranu uskoro mogli imati obitelj kitova?</p><p>- Ova dva su već odrasle životinje, oni su veliki, djeluju da su u dobrom fizičkom stanju - kaže Plesić.</p><p>Uzorak DNK uzeli su gađajući kita strelicom. Nije to ništa opasno kao što na prvu zvuči. Zahvate površinu veličine nokta i bude to brzo gotovo.</p><p>- Ne djeluju izgubljeni. Ne može ih se baš često vidjeti u Velebitskom kanalu. U moru kod Novigrada prije desetak godina viđena su dva. Mislim da je devedesetih nasukani kit nađen na Pagu. Radi čega je uginuo ne znamo, ali svakih par godina oni znaju zaći u uske kanale - prisjeća se dugogodišnji istraživač.</p><p>Kaže da kitovi s kojima se susreću nemaju imena, kao što je to praksa s dupinima, jer ih je malo pa ni nema potrebe. No mi smo odlučili ispraviti tu nepravdu i sami ih nazvati. Pa i red je. Šime i Vanja mogli bi do daljnjega ostati kod nas.</p><p>- Očito ih tu nešto drži. Ali ne znamo što - zagonetno će za kraj Plesić. Čovjek očito nije čuo za godišnje odmore.</p>